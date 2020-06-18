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Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект о внесудебном банкротстве граждан

Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект о внесудебном банкротстве граждан

В России предлагают ввести процедуру внесудебного банкротства для граждан, долг которых составляет менее 500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал палате к принятию во втором чтении.  

 Инициативой предлагается внести изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которыми процедуру банкротства будет проводить не суд, а многофункциональные центры. Для граждан такой порядок банкротства будет бесплатным. Но при этом воспользоваться этим механизмом смогут только должники, в отношении которых уже окончено исполнительное производство, и долг которых составляет от 50 до 500 тысяч рублей.

 «Законопроект позволит разгрузить суды и сделать процедуру доступной для тех, кто в этом больше всего нуждается, — сказал председатель Комитета  Николай Николаев. — Сегодня она стоит порядка 100 тысяч рублей».

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70-80% граждан — должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В 2018 году число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом — в среднем до 44 тысяч. При этом около 65-75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства.

Законопроект разработан группой депутатов во главе с Николаем Николаевым и принят Госдумой в первом чтении 13 февраля. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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По материалам: pnp.ru

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