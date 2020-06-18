Комитет Рады поддержал постановление об отставке Авакова

Алексей Вольцев

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал инициативу фракции Голос и согласовал включение рассмотрения постановления об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в повестку дня Верховной Рады.Об этом сообщил народный депутат от Голоса Андрей Осадчук.«Комитет проголосовал за передачу этого вопроса в сессионный зал Рады. Это решение не означает автоматическое включение рассмотрения постановления в повестку дня, но теперь Аваков на шаг ближе к отставке», — говорится в сообщении.Напомним, фракция Голоса в Верховной Раде начала сбор подписей за отставку главы МВД.