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Комитет Рады поддержал постановление об отставке Авакова

Комитет Рады поддержал постановление об отставке Авакова
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал инициативу фракции Голос и согласовал включение рассмотрения постановления об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в повестку дня Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Андрей Осадчук.
«Комитет проголосовал за передачу этого вопроса в сессионный зал Рады. Это решение не означает автоматическое включение рассмотрения постановления в повестку дня, но теперь Аваков на шаг ближе к отставке», — говорится в сообщении.

Напомним, фракция Голоса в Верховной Раде начала сбор подписей за отставку главы МВД.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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