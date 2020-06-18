Конфликт в монастыре на Урале: ФСБ там не было, Поклонская не вмешивается

Анастасия Иванова

Сотрудники ФСБ не принимали участи в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где служит отрицающий эпидемию коронавируса схиигумен Сергий (Николай Романов). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной», — сказали в ФСБ.

Ранее местные СМИ писали, что сотрудники ФСБ и полиции приехали в монастырь после сообщений о том, что там по просьбе Сергия введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков, а законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем.

В региональном главке МВД подтвердили, что выезжали в монастырь, но отметили, что нарушения общественного порядка не обнаружили.

Схиигумена Сергия СМИ называли его духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, но она, как пишет РБК, это опровергала, отмечая, что они просто знакомы.

«Я вообще не хочу для себя никакой роли в этом конфликте, вмешиваться я не собираюсь», — сказала она, отвечая на вопрос о том, не хочет ли она выступить посредником в урегулировании конфликта в Среднеуральском женском монастыре.

Ранее ИА Newstes сообщало, что запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов) забаррикадировался в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, где ранее был духовником. Вход в монастырь охраняют верные схиигумену люди в казачьей форме, в обитель пускают только почитающих Сергия паломников.