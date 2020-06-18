Коронавирус убил начальника Львовского военного госпиталя

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве от осложнений коронавирусной инфекции скончался начальник Военно-медицинского центра Западного региона Иван Гайда. Как сообщали «ФАКТЫ», на данный момент в армии известно о пяти летальных исходах заболевания.

Как сообщил мэр Киева Андрей Садовый, Гайда находился на лечении в одном из госпиталей столицы.

Офицеру было 58 лет — он родился на Тернопольщине в декабре 1961 года. Был полковником медицинской службы ВСУ, врачом высшей категории и начальником Военно-медицинского клинического центра Западного региона (Львов).

В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного работника здравоохранения Украины, а в 2015 году Гайда был награжден орденом Данила Галицкого.

Напомним, ранее в СМИ сообщили о вспышке коронавируса в Командовании Сухопутных войск.