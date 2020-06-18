«Красив как василек»: Цикорий-полезные свойства и противопоказания

Лидия Мартынова

Не все знают какую пользу несет за собой такой цветок как цикорий. Их него делают порошок или же сироп, который отлично заменяет кофе. От любого кофейного напитка цикорий отличается тем, что он не вызывает возбуждающего эффекта так как не имеет в составе кофеина. Чем еще так полезен этот цветок? Какие побочные эффекты за собой несет?

Самым большим плюсом в цикории это то что он содержит инулин, который хорошо влияет на организм человека страдающим сахарным диабетом. Беременные часто подвергаются повышением сахара в крови поэтому им запрещают пить кофейные напитки, а в замену им врачи рекомендуют пить цикорий.

Пищевая ценность:

Белки 1,7 гр.Жиры 0,3 гр.Углеводы 4,7 гр.Энергетическая ценность 21 ккал (на 100 гр).





Цикорий богат полезными витаминами и минералами такими как:

Витамины А, К.Калий, кальций, магний.Железо.Аскорбиновая кислота.Фолиевая кислота.Пиридоксин.Пантотеновая кислота.

Благодаря пробиотику, размножаются полезные бактерии, которые улучшают работу кишечника.

Полезные свойства.

Цикорий не только следит за сахаром к крови, но и обладает еще множеством полезных свойств таких как:

Улучшает состояние кожи.Препятствует ухудшению зрения.Улучшает обмен веществ.Способствует хорошей сворачиваемости крови.Нормализует работу сердца.Укрепляет состояние костей.

Помимо этого, цикорий действует как мочегонное средство, а также препятствует появлению отеков. При употреблении цикория в чистом виде, например, в сушеном (без термической обработки) он обладает антисептическим и противовоспалительным действием.

Противопоказания.

Большинство продуктов отрицательно влияют на наш организм при неправильном употреблении. Цикорий не желательно употреблять людям с:

Индивидуальной непереносимостью.Низким давлением.Наличием варикоза.Острым заболевание почек и печени.

Хоть цикорий и не содержит кофеин его нельзя употреблять детям младше одного года.

Для того чтобы быть уверенным в качестве продукта лучше всего заготавливать эту траву самим в домашних условиях. Чаще всего цикорий высушиваю, а затем просто заваривают. Самостоятельные заготовки дают уверенность, что трава не подвергалась термической обработки и сохранила в себе все полезные витамины и минералы.

Цикорий это отличная замена обычного кофе, который не только улучшает состояние и внешний вид, но и помогает при похудении. При правильной дозировки цикорий рекомендуют пить людям пожилого возраста и беременным.