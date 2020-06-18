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Кремль прокомментировал разблокировку Telegram в России

Кремль прокомментировал разблокировку Telegram в РоссииДмитрий ПесковФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Роскомнадзора разблокирововать мессенджер Telegram на территории России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 18 июня.

«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в четверг ведомство объявило о разблокировке мессенджера. Решение было согласовано с Генеральной прокуратурой. В Роскомнадзоре заявили о готовности основателя Telegram противодействовать терроризму и экстремизму.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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