Кремль прокомментировал разблокировку Telegram в России

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Роскомнадзора разблокирововать мессенджер Telegram на территории России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 18 июня.

«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в четверг ведомство объявило о разблокировке мессенджера. Решение было согласовано с Генеральной прокуратурой. В Роскомнадзоре заявили о готовности основателя Telegram противодействовать терроризму и экстремизму.