Кремль прокомментировал разблокировку Telegram в России
Сегодня, 16:28 Вадим КарасевДмитрий ПесковФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Роскомнадзора разблокирововать мессенджер Telegram на территории России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 18 июня.
«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее в четверг ведомство объявило о разблокировке мессенджера. Решение было согласовано с Генеральной прокуратурой. В Роскомнадзоре заявили о готовности основателя Telegram противодействовать терроризму и экстремизму.
По материалам: lenta.ru