Лунный день сегодня 18 июня 2020 года

Вадим Карасев

Переменчивая лунная энергетика порой негативно отражается на реализации планов. Справиться с временными трудностями и прийти к успеху помогут рекомендации астрологов, содержащиеся в лунном календаре.

Это благоприятный день, поэтому удача будет сопутствовать людям во многих сферах. Это не значит, что позитивное мышление окажется ненужным. Наоборот, важно продолжать верить в себя, даже если какие-то мелкие неурядицы будут сбивать с толку. В этот день сомнениям не будет места.

Фаза Луны: начинается 27 лунный день, который пройдет под эгидой Тельца. Убывающая Луна благоприятно чувствует себя в этом Знаке. Поэтому ждать внезапных проблем сегодня не стоит. Стихия Земли позаботится об удаче и твердости духа.

Магнитные бури 18 июня: в этот день обойдется без бурь. Солнце будет предельно спокойным.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

покупки;обновление домашней атмосферы;ответственность;желание завершить начатые дела;общение с близкими.неосторожность;спешка;уборка.

Дома сегодня эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься теми делами, которые были запланированы ранее. Не нужно заставлять себя проходить через испытания, бороться с собой и портить себе настроение никому не нужной уборкой. Если нет желания наводить чистоту и порядок, можно расслабиться, а вечером пригласить друзей или близких родственников в гости. Это отличный день для покупки домашних растений, аксессуаров.

Что надеть в этот четверг

Астрологи советуют выбирать сегодня одежду, которая вызывает приятные ассоциации и воспоминания. Это могут быть подарки от близких людей. Цвет выбираем по настроению, но не стоит слишком углубляться в темные тона. Они могут быть полезными, но только вместе с яркими оттенками: розовым, зеленым, желтым.

В такие дни полезно работать мозгами, поэтому их нужно правильно стимулировать. В этом помогут такие минералы, как сердолик, авантюрин, гранат и топаз. Всем, кто занимает высокие должности, стоит надевать больше золотых украшений. Творческим личностям больше подойдет платина.

Финансы и работа в 27 лунный день

Сегодня убывающая Луна обещает продуктивный в финансовом плане день. Астрологи советуют побыстрее закончить все, начатое ранее. В такие дни получается достигать важных целей, но не стоит ставить перед собой множество задач одновременно. В таком случае выполнить все на твердую пятерку не получится.





Из-за спешки можно наделать ошибок, поэтому рекомендуется анализировать каждое свое действие. Полезно будет полагаться на шестое чувство. Что касается шопинга, то сегодня он поможет вам расслабиться и получить удовольствие от жизни. Важно не брать деньги взаймы и не оформлять кредиты на вещи второстепенной важности. Полезными окажутся покупки, связанные со здоровьем и семьей.

Любовь и отношения 18 июня

В период Луны в Тельце полезно проводить больше времени в окружении самых близких людей. Астрологи советуют также больше общаться, ходить на свидания, знакомиться с новыми людьми.

Желательно не обижать никого своими поступками и неосторожными словами, потому что такие моменты останутся в памяти людей надолго. Нужно научиться ставить себя на чужое место, проявлять гибкость. Окружающие люди способны подарить много позитива, но они захотят почувствовать то же в ответ.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодняшний день стоит провести размеренно, без спешки. Безделье тоже не приветствуется, поэтому если нечем будет заняться, лучше придумать, как провести время с пользой. Благоприятными будут активные виды отдыха: плавание, прогулки, походы в спортзал, игры.

Телец и убывающая Луна избавят от тревожных мыслей и сомнений, так что лучше браться за те дела, которые нельзя больше откладывать на потом. Все обязательно получится в такой благоприятный день.