Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 18 июня 2020 года

Лунный день сегодня 18 июня 2020 года

Переменчивая лунная энергетика порой негативно отражается на реализации планов. Справиться с временными трудностями и прийти к успеху помогут рекомендации астрологов, содержащиеся в лунном календаре.


Это благоприятный день, поэтому удача будет сопутствовать людям во многих сферах. Это не значит, что позитивное мышление окажется ненужным. Наоборот, важно продолжать верить в себя, даже если какие-то мелкие неурядицы будут сбивать с толку. В этот день сомнениям не будет места.

Фаза Луны: начинается 27 лунный день, который пройдет под эгидой Тельца. Убывающая Луна благоприятно чувствует себя в этом Знаке. Поэтому ждать внезапных проблем сегодня не стоит. Стихия Земли позаботится об удаче и твердости духа.

Магнитные бури 18 июня: в этот день обойдется без бурь. Солнце будет предельно спокойным.

Что принесет удачу сегодня


покупки;
обновление домашней атмосферы;
ответственность;
желание завершить начатые дела;
общение с близкими.

Что отпугнет успех в этот день


неосторожность;
спешка;
уборка.

Домашние дела по лунному календарю

Дома сегодня эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься теми делами, которые были запланированы ранее. Не нужно заставлять себя проходить через испытания, бороться с собой и портить себе настроение никому не нужной уборкой. Если нет желания наводить чистоту и порядок, можно расслабиться, а вечером пригласить друзей или близких родственников в гости. Это отличный день для покупки домашних растений, аксессуаров.

Что надеть в этот четверг

Астрологи советуют выбирать сегодня одежду, которая вызывает приятные ассоциации и воспоминания. Это могут быть подарки от близких людей. Цвет выбираем по настроению, но не стоит слишком углубляться в темные тона. Они могут быть полезными, но только вместе с яркими оттенками: розовым, зеленым, желтым.


В такие дни полезно работать мозгами, поэтому их нужно правильно стимулировать. В этом помогут такие минералы, как сердолик, авантюрин, гранат и топаз. Всем, кто занимает высокие должности, стоит надевать больше золотых украшений. Творческим личностям больше подойдет платина.

Финансы и работа в 27 лунный день

Сегодня убывающая Луна обещает продуктивный в финансовом плане день. Астрологи советуют побыстрее закончить все, начатое ранее. В такие дни получается достигать важных целей, но не стоит ставить перед собой множество задач одновременно. В таком случае выполнить все на твердую пятерку не получится.


Из-за спешки можно наделать ошибок, поэтому рекомендуется анализировать каждое свое действие. Полезно будет полагаться на шестое чувство. Что касается шопинга, то сегодня он поможет вам расслабиться и получить удовольствие от жизни. Важно не брать деньги взаймы и не оформлять кредиты на вещи второстепенной важности. Полезными окажутся покупки, связанные со здоровьем и семьей.

Любовь и отношения 18 июня

В период Луны в Тельце полезно проводить больше времени в окружении самых близких людей. Астрологи советуют также больше общаться, ходить на свидания, знакомиться с новыми людьми.

Желательно не обижать никого своими поступками и неосторожными словами, потому что такие моменты останутся в памяти людей надолго. Нужно научиться ставить себя на чужое место, проявлять гибкость. Окружающие люди способны подарить много позитива, но они захотят почувствовать то же в ответ.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Сегодняшний день стоит провести размеренно, без спешки. Безделье тоже не приветствуется, поэтому если нечем будет заняться, лучше придумать, как провести время с пользой. Благоприятными будут активные виды отдыха: плавание, прогулки, походы в спортзал, игры.

Телец и убывающая Луна избавят от тревожных мыслей и сомнений, так что лучше браться за те дела, которые нельзя больше откладывать на потом. Все обязательно получится в такой благоприятный день.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону
Фактчек и дискриминация: есть ли способ предотвратить деструктивные информационные кампании в соцсетях?
Фактчек и дискриминация: есть ли способ предотвратить деструктивные
В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки
В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки
Конфликт в монастыре на Урале: ФСБ там не было, Поклонская не вмешивается
Конфликт в монастыре на Урале: ФСБ там не было, Поклонская
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
День отмены рабства сделали выходным для госслужащих Нью-Йорка
День отмены рабства сделали выходным для госслужащих Нью-Йорка
На Путина подали в суд из-за назначенного на 1 июля голосования
На Путина подали в суд из-за назначенного на 1 июля голосования
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
Лунный день сегодня 18 июня 2020 года
Лунный день сегодня 18 июня 2020 года
Катрин Денев возвращается к съемкам после инсульта
Катрин Денев возвращается к съемкам после инсульта
Приднестровье использует все возможности для диалога с Кишинёвом — Игнатьев
Приднестровье использует все возможности для диалога с Кишинёвом —
Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут признать действительными
Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут признать действительными

Топ на сегодня

Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО
Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
Российские чиновники поставили абсолютный рекорд по коррупции
Российские чиновники поставили абсолютный рекорд по коррупции

Еще по теме

Лунный день сегодня 2 февраля 2020 года
Лунный день сегодня 19 ноября 2019 года
Лунный день сегодня 8 декабря 2019 года
Лунный день сегодня 11 февраля 2019 года