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Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли

Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли
Пианист Денис Мацуев рассказал, что стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли с марта.

Мацуев прилетел в Германию для выступления с Берлинским филармоническим оркестром.

"Я вас приветствую из славного города Берлина. Даже не верится, что я сегодня прилетел на гастроли, и специальным разрешением мне сейчас на границе сообщили, что я первый русский, кому официально разрешено въехать с марта месяца, русскому гражданину, артисту, пианисту, в Берлин. И играть концерты с Берлинским филармоническим оркестром!" - рассказал он в Facebook.


Артист сообщил, что у него особенные ощущения от перелета. "И надо сказать, это состояние, которое очень сложно передать словами, - "гастрольное", - отметил Мацуев.


Ранее в разговоре с РИА Новости он сообщал, что его юбилейный концерт, запланированный в Государственном Кремлевском дворце, перенесен на 14 октября.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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