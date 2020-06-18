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Масочный режим в Ростовской области: чиновник приехал на встречу с жителями без маски

Масочный режим в Ростовской области: чиновник приехал на встречу с жителями без маски

Выездная встреча заместителя главы администрации Ростова по жилищно-комунальному хозяйству Алексея Пикалова прошла с жителями Кировского района. Отмечено, что чиновник прибыл к жителям без маски, и участники встречи тоже не соблюдали ни социальную дистанцию, ни масочный режим.

В регионе введен масочный режим и действуют ограничения, однако чиновник общался с жителями без положенных средств защиты. Это подтверждают фотографии, опубликованные пресс-службой администрации Ростова.

Маску на улице можно не носить, но если нет большого количества людей. В начале мая критике подвергся Василий Голубев губернатор области, на одном из мероприятий он появился без маски. После огласки и возмущения местных жителей губернатор везде появляется со средством защиты.

На фото видно, что только два человека одели маски, но и те не по правилам. Ранее Василий Голубев отмечал, что чиновники, которые не будут соблюдать масочный режим будут наказаны, вплоть до увольнения, сообщает БлокнотРостов.

"Мы заставляем людей носить маски, и должны показать на собственном примере, что это необходимая мера", - заявил губернатор.

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По материалам: u-f.ru

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