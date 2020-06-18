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Меган Фокс пока не готова знакомить своего бойфренда с детьми: "Их отношения недостаточно серьезные"

Меган Фокс пока не готова знакомить своего бойфренда с детьми: "Их отношения недостаточно серьезные"

34-летняя Меган Фокс, которая на днях подтвердила роман с 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером, пока не хочет торопить события. Как сообщают инсайдеры, актриса еще не готова представить нового бойфренда своим сыновьям от Брайана Остина Грина: семилетнему Ноа, шестилетнему Боди и трехлетнему Джорни. По ее мнению, ее отношения с новым возлюбленным еще недостаточно серьезные для этого ответственного шага.

Они встречаются, только когда мальчики с Брайаном,

— отметил инсайдер, добавив, что Колсон проводит время дома у Меган несколько раз в неделю.


Меган Фокс с детьми

Тем не менее источник добавил, что сейчас Фокс кажется очень счастливой.

Не менее счастлив и ее бойфренд. В сторис он показал, какой романтический пикник они устроили с Меган. И хотя ее лица на снимках нет, в кадр попала ее нога в черных джинсах — а именно в них она и засветилась на последнем свидании с рэпером. Сам он, подписав снимок, отметил, что влюблен.


Слухи о романе пары впервые появились месяц назад. Однако сначала инсайдеры говорили о том, что с рэпером актриса находится лишь в дружеских отношениях. Ее 46-летний супруг Брайан Остин Грин тоже отрицал роман жены с рэпером.

Я никогда лично с ним не встречался, но мы с Меган говорили о нем. Сейчас они дружат. Судя по тому, что сказала Меган, он действительно искренний и хороший парень,

— говорил он о Колсоне.

Расставание с женой актер переживал тяжело и надеялся на то, что им удастся сохранить брак. Однако на днях Грин был замечен вместе с 25-летней моделью Кортни Стодден. Какие именно отношения связывают пару, пока неизвестно. Но сейчас сердца обоих свободны.


Меган Фокс и Брайан Остин Грин
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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