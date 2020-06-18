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Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая

Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
Европейский союз должен вести сплоченную политику в отношении Китая, говорить "одним голосом", чтобы донести до Пекина свои ценности, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В отношении стратегического партнера Китая важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов", - сказала Меркель, комментируя темы будущего председательства ФРГ в Совете ЕС.

"Отношения Европы с Китаем будут дальнейшей центральной темой нашего председательства, решение о переносе саммита ЕС-Китай 14 сентября в Лейпциге из-за пандемии коронавируса было принято нами непросто. Вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем КНР Си Цзиньпином я уверена, что мы проведем эту встречу позже", - добавила она.

# В мире
По материалам: ria.ru

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