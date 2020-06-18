Минкульт попросил разрешить проводить концерты на открытом воздухе с июля

Вадим Карасев

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство культуры России направило в Роспотребнадзор предложения о поэтапном начале работы учреждений и требований по организации этого процесса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Среди предложений — просьба рассмотреть возможность проводить концерты на открытом воздухе с начала июля.

«Впереди пора отпусков, люди отправятся на море, где существует традиция вечерних концертов на свежем воздухе. Об этом просят не только исполнители, но и зритель хочет поскорее вернуться к культурной жизни. В любом случае решение будет приниматься, исходя из максимальной заботы о здоровье людей», — сказала министр культуры Ольга Любимова.

Особое внимание в документе уделяется соблюдению гигиены музыкальных инструментов и рассадке коллектива во время репетиций, отмечается в пресс-релизе. Для каждого творческого направления требования безопасности при проведении репетиций будут различаться.

Концерты были массово отменены с началом пандемии коронавируса. Последние три месяца в России и в мире активно применялся формат онлайн-концертов.