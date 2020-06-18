Минобороны рассказало об испытаниях вакцины от COVID-19

Влада Некрасова

Побочных реакций или осложнений у добровольцев, которым ввели вакцину от COVID-19, не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет, сообщили в Минобороны России.

В российском военном ведомстве сообщили, что опытная вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

"В настоящее время, по результатам опроса и осмотра добровольцев, побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет. После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через несколько дней, после проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, будет проведена иммунизация других добровольцев, которые также находятся на изоляции под наблюдением специалистов Госпиталя имени Бурденко.

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