Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Минпросвещения России и Ворлдскиллс Россия показывают открытые экзамены выпускников колледжей в прямом эфире

Минпросвещения России и Ворлдскиллс Россия показывают открытые экзамены выпускников колледжей в прямом эфире

Минпросвещения России и Ворлдскиллс Россия показывают открытые экзамены выпускников колледжей в прямом эфире

С 11:00 по московскому времени в течение 1,5 часов можно будет увидеть онлайн-марафон Министерства просвещения и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках «Дня открытых демонстрационных экзаменов» – прямую трансляцию реального процесса сдачи экзамена в 15 колледжах из 13 регионов страны, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Всего в этом году экзамен сдают более 40 тысяч выпускников колледжей.

В прямом эфире будут транслироваться демонстрационные экзамены по 15 компетенциям: от лабораторного химического анализа до обслуживания авиационной техники, поварское дело, преподавание музыки и сварочные технологии, управление локомотивом и сухое строительство.

Зрителям онлайн-марафона покажут, где и как сегодня готовят мастеров производственного обучения, как попасть на всероссийский и мировой чемпионаты по профессиональному мастерству WorldSkills Competition, а также какое оборудование установлено в колледжах нового типа – мастерских национального проекта «Образование», которых в этом году откроется более 700 по стране.

Ведущие трансляции – международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Столярное дело», серебряный медалист европейского чемпионата EuroSkills 2018 Виталий Бондаренко и международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Кирпичная кладка», обладатель медальонов за профессионализм EuroSkills 2018 и чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 Сергей Херкун.

Марафон транслируется в режиме live в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Цветы, стихи и торт со свечами: как Алла Пугачева с детьми поздравили Максима Галкина с днем рождения
Цветы, стихи и торт со свечами: как Алла Пугачева с детьми поздравили
Мясников назвал способ распознать плохого врача
Мясников назвал способ распознать плохого врача
Англичан призвали реже стричь газоны, чтобы сохранить насекомых-опылителей
Англичан призвали реже стричь газоны, чтобы сохранить
Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью воображения»
Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью
Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли
Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли
Названы пять симптомов рака тонкой кишки
Названы пять симптомов рака тонкой кишки
Минпросвещения России и Ворлдскиллс Россия показывают открытые экзамены выпускников колледжей в прямом эфире
Минпросвещения России и Ворлдскиллс Россия показывают открытые
Главы Минпросвещения и Минспорта обсудили развитие спорта в образовательной среде и его роль в системе воспитания
Главы Минпросвещения и Минспорта обсудили развитие спорта в
Более 800 школьников Амурской области получат губернаторскую стипендию
Более 800 школьников Амурской области получат губернаторскую стипендию
Советы Берлину из Лондона: Пора показать силу России и Китаю
Советы Берлину из Лондона: Пора показать силу России и Китаю
Тина Канделаки обвинила в фашизме Собчак, посмеявшуюся над ее лишним весом
Тина Канделаки обвинила в фашизме Собчак, посмеявшуюся над ее лишним
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая

Топ на сегодня

Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием

Еще по теме

Более 400 выпускников техникумов Кузбасса сдадут демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
Минпросвещения России выделит колледжам средства на переоснащение и создание мастерских
Студенты колледжей станут сдавать демонстрационный экзамен
Путин встретится со сборной России, победившей в общем зачете на EuroSkills