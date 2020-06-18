Минпросвещения России и Ворлдскиллс Россия показывают открытые экзамены выпускников колледжей в прямом эфире

Влада Некрасова

С 11:00 по московскому времени в течение 1,5 часов можно будет увидеть онлайн-марафон Министерства просвещения и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках «Дня открытых демонстрационных экзаменов» – прямую трансляцию реального процесса сдачи экзамена в 15 колледжах из 13 регионов страны, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Всего в этом году экзамен сдают более 40 тысяч выпускников колледжей.

В прямом эфире будут транслироваться демонстрационные экзамены по 15 компетенциям: от лабораторного химического анализа до обслуживания авиационной техники, поварское дело, преподавание музыки и сварочные технологии, управление локомотивом и сухое строительство.

Зрителям онлайн-марафона покажут, где и как сегодня готовят мастеров производственного обучения, как попасть на всероссийский и мировой чемпионаты по профессиональному мастерству WorldSkills Competition, а также какое оборудование установлено в колледжах нового типа – мастерских национального проекта «Образование», которых в этом году откроется более 700 по стране.

Ведущие трансляции – международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Столярное дело», серебряный медалист европейского чемпионата EuroSkills 2018 Виталий Бондаренко и международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Кирпичная кладка», обладатель медальонов за профессионализм EuroSkills 2018 и чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 Сергей Херкун.

Марафон транслируется в режиме live в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».