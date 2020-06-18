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Мясников назвал способ распознать плохого врача

Мясников назвал способ распознать плохого врачаФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов о том, как отличить хорошего врача от плохого. Способы распознать недобросовестно специалиста он назвал в посте в Instagram.

По словам Мясникова, пациент может засомневаться в компетентности врача, если тот объяснит все проблемы со здоровьем наличием паразитов, начнет лечить гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц или же сразу назначит антибиотики при температуре менее 38 градусов, ознобе, чихании и ломоте в теле. Врач отметил, что пациентам также стоит насторожиться, если доктор на приеме назначит вместе с антибиотиками противогрибковый препарат или порекомендует принимать «полезные бактерии».

Мясников добавил, что не стоит доверять врачам, которые назначают пожилым людям с болезнью сердца обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных препаратов или комбинированные обезболивающие, содержащие фенацитин, а также тем, кто посоветует «почистить печень и назначит гепатопротекторы» или «восстанавливать хрящ поеданием холодца». Доктор подчеркнул, что хороший специалист не назначит беременной женщине поливитамины, не предупредив, что витамин А в больших дозах опасен для плода.

Ранее в июне стало известно, что Мясников подал заявку на регистрацию собственного бренда. Под его маркой будут производить и продавать различные медицинские и ветеринарные препараты. В частности, речь идет о медицинской конопле, лекарстве от запоров, масках, перчатках, а также сувенирной продукции.

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По материалам: lenta.ru

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