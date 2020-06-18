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Мэттью Макконахи и Камила Алвес рассказали о своей семье и воспитании троих детей

Мэттью Макконахи и Камила Алвес рассказали о своей семье и воспитании троих детей

На прошлой неделе 50-летний Мэттью Макконахи и его 38-летняя жена Камила Алвес отметили восьмую годовщину семейной жизни. Супруги воспитывают троих детей, десятилетнюю Виду, 11-летнего Леви и семилетнего Ливингстона, а еще находят время для заботы о других детях — в 2008 году пара основала благотворительную организацию Just Keep Livin для поддержки старшеклассников, находящихся в группе риска. Об этой работе и о своей семье Мэттью и Камила рассказали в интервью журналу Town & Country.Я всегда хотел заниматься профилактикой преступлений в подростковой среде. Старшая школа — это последнее место, где подростка можно предостеречь от чего-то плохого и направить на правильный путь,— считает актер.


Мэттью Макконахи и Камила Алвес с подопечными организации Just Keep Livin

В интервью Макконахи вспомнил о собственном детстве, о своих родителях, которые дважды разводились и трижды женились друг на друге. Мои родители, наверное, просто говорили: "С меня довольно! Увидимся через год". Это не было идеальным воспитанием, но я никогда не собирался быть жертвой,— сказал Мэттью.


Мэттью Макконахи и Камила Алвес на обложке Town & Country

Интересно, что у родителей его жены была похожая история отношений.Мои родители трижды разводились и женились. Я бы назвала их двумя чрезвычайно влюбленными людьми, которые не могли найти общий язык. Теперь все в порядке,— сказала Камила.


Говоря о собственной семье, Макконахи признался, что чаще соглашается с детьми, чем с женой.Судя по хихиканью моей жены, я всегда говорю им "да". По всей вероятности, она права,— добавил Мэттью.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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