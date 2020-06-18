Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического оркестра

Анастасия Иванова

Московская филармония проведет III Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра с 18 по 23 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.

"В рамках национального проекта "Культура" Московская филармония проводит III Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра, который дает талантливым молодым музыкантам в возрасте от 22 по 28 лет уникальную возможность продвижения и может служить лифтом в профессиональной карьере", – говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в Москве на базе концертного комплекса "Фимлармония-2" по 14 оркестровым специальностям: струнные, деревянные духовые, медные духовые, ударные инструменты и арфа. Победителям в каждой специальности будут присуждены денежные премии. По решению жюри участникам конкурса может быть предложена работа (стажировка) в Российском национальном молодежном симфонического оркестре – Симфонической академии.

К участию в конкурсе допускаются исполнители, имеющие высшее профессиональное музыкальное образование, а также студенты музыкальных вузов. Конкурс состоит из заочного отборочного тура (отбор по видеозаписям) и двух очных туров. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля включительно. Списки конкурсантов, отобранных для участия в очных турах, будут опубликованы не позднее 5 августа.