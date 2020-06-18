Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию

Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию

Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию
. Wolf Musique, в который приходили когда-то Густав Малер и Рихард Штраус, не пережил пандемию коронавируса, сообщает Le Figaro.

Закрытие старейшего в Страсбурге музыкального магазина говорит о масштабном кризисе в индустрии. В его витринах больше нет гитар, фортепиано, перкуссий и других инструментов.

"Мы окончательно закрыли свои двери 13 июня", – говорится на сайте заведения.


Wolf Musique хорошо знали не только в Страсбурге, но и во всем франкоязычном музыкальном мире. Его банкротство стало следствием COVID-19. После пандемии также не открылись Record Mart (на Манхэттене) и Hampe & Berkel (старейший музыкальный бутик в Амстердаме).


Леб Фольф (Löb Wolf), выходец из Германии, в 1825 основал небольшую лавку, в которой продавал товары, связанные с музыкой. Его племянник развернул в ней успешную торговлю нотами. С конца XIX века ее популярность активно росла. Сюда приходили за партитурами и инструментами. Позже владельцы магазина начали принимать участие в организации концертов, которые переросли в Международный фестиваль музыки в Страсбурге.

В 1905 в Wolf Musique зашли Рихард Штраус и Густав Малер. Штраус играл на пианино, напевая арии из своей только что завершенной оперы "Саломея". Жена Малера рассказывала потом, что мужу очень понравилось его исполнение. Она вспоминала также, что знаменитый "Танец семи покрывал" на тот момент еще не был готов, его Штраус дописал позднее.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию
Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил
Пашиняна привели к власти в Армении «протестантские секты» — мнение
Пашиняна привели к власти в Армении «протестантские секты» — мнение
The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой войне
The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой
"Удобная тема". Эксперт о продлении ЕС "крымских" санкций
"Удобная тема". Эксперт о продлении ЕС "крымских" санкций
Минкульт попросил разрешить проводить концерты на открытом воздухе с июля
Минкульт попросил разрешить проводить концерты на открытом воздухе с
Сбербанк рассказал о новом поколении банковских троянов
Сбербанк рассказал о новом поколении банковских троянов
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
В МГПУ стартовала приемная кампания-2020

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине
Приднестровье использует все возможности для диалога с Кишинёвом — Игнатьев
Приднестровье использует все возможности для диалога с Кишинёвом —

Еще по теме

ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
СМИ сообщили о гибели 20 прихожан русского собора в Ницце
Партитура композитора Малера продана на аукционе за рекордные $5,6 млн