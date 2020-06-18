Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию

Алексей Вольцев

. Wolf Musique, в который приходили когда-то Густав Малер и Рихард Штраус, не пережил пандемию коронавируса, сообщает Le Figaro.

Закрытие старейшего в Страсбурге музыкального магазина говорит о масштабном кризисе в индустрии. В его витринах больше нет гитар, фортепиано, перкуссий и других инструментов.

"Мы окончательно закрыли свои двери 13 июня", – говорится на сайте заведения.

Wolf Musique хорошо знали не только в Страсбурге, но и во всем франкоязычном музыкальном мире. Его банкротство стало следствием COVID-19. После пандемии также не открылись Record Mart (на Манхэттене) и Hampe & Berkel (старейший музыкальный бутик в Амстердаме).

Леб Фольф (Löb Wolf), выходец из Германии, в 1825 основал небольшую лавку, в которой продавал товары, связанные с музыкой. Его племянник развернул в ней успешную торговлю нотами. С конца XIX века ее популярность активно росла. Сюда приходили за партитурами и инструментами. Позже владельцы магазина начали принимать участие в организации концертов, которые переросли в Международный фестиваль музыки в Страсбурге.

В 1905 в Wolf Musique зашли Рихард Штраус и Густав Малер. Штраус играл на пианино, напевая арии из своей только что завершенной оперы "Саломея". Жена Малера рассказывала потом, что мужу очень понравилось его исполнение. Она вспоминала также, что знаменитый "Танец семи покрывал" на тот момент еще не был готов, его Штраус дописал позднее.