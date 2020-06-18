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На госуслугах появился информационный ресурс, посвящённый профилактике домашнего насилия

На госуслугах появился информационный ресурс, посвящённый профилактике домашнего насилия

На Едином портале госуслуг появилась информационная страница, посвящённая профилактике домашнего насилия — там, в частности, можно обратиться за психологической поддержкой. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

«На Едином портале госуслуг размещена информационная страница, посвящённая профилактике домашнего насилия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий раздел появился на портале в рамках исполнения поручения заместителя председателя Правительства Татьяны Голиковой. Ранее к вице-премьеру обратились депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова. По их словам, после введения режима самоизоляции, увеличилось число жалоб на домашнее насилие.

По словам Пушкиной речь также идёт о жалобах на издевательства над пожилыми людьми — их собственные дети в том числе отбирают пенсии. Депутат уверена, что ситуация, когда насильник во время карантина находится в четырёх стенах, служит для него стопроцентным триггером для возмещения злости на жертве. Однако в России такие ситуации осложняются отсутствием закона о профилактике семейно-бытового насилия.

В пресс-службе МВД ранее опровергли информацию о росте домашнего насилия в России из-за введённого режима самоизоляции. По их данным, в апреле 2020 года посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на девять процентов меньше, чем в апреле 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, на информационной странице разместили контакты служб, куда можно обратиться в случае опасности, за психологической и иной поддержкой. В разделе на госуслугах также есть памятки о действиях в случае возникновения кризисных ситуаций.

Вместе с тем страница содержит данные о единой государственной информационной системе социального обеспечения — там пользователи могут найти актуальную информацию о мерах соцподдержки.

«Также на странице есть ссылка на глобальную платформу Евразийского женского форума (совместный проект Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и Фонда «Инносоциум»), где содержится информация об основных направлениях развития женской повестки в стране и мире», — говорится в сообщении.

Законопроект о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совфеда для общественного обсуждения в конце ноября 2019 года. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, палата вернётся к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии.

Кроме того, правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала губернаторам проработать вопрос о создании кризисных центров для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Однако, по словам Пушкиной, соответствующие рекомендации пока не были выполнены.

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По материалам: pnp.ru

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