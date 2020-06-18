На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»

Влада Некрасова

В Краснодарском крае подвели итоги федеральной программы «Земский учитель», сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Всего на школьные вакансии региона претендовали 695 педагогов из 75 субъектов России.

Во время конкурсного отбора эксперты учитывали стаж работы, образование, наличие квалификации кандидатов.

В итоге победителями признаны 103 педагога из 36 регионов. В их числе учителя из Астраханской, Волгоградской, Кемеровской, Саратовской, Челябинской областей, Алтайского, Красноярского, Ставропольского краев. Отбор также прошли и педагоги Кубани.

К работе в школах края они приступят в новом учебном году. Согласие на заключение трудового договора с общеобразовательной организацией участники должны представить до 10 июля.

Напомним, программой «Земский учитель» предусмотрена единовременная компенсация в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему на работу на село, в поселок либо город с населением до 50 тысяч человек. Педагог должен отработать в школе пять лет.