Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»

В Краснодарском крае подвели итоги федеральной программы «Земский учитель», сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Всего на школьные вакансии региона претендовали 695 педагогов из 75 субъектов России.

Во время конкурсного отбора эксперты учитывали стаж работы, образование, наличие квалификации кандидатов.

В итоге победителями признаны 103 педагога из 36 регионов. В их числе учителя из Астраханской, Волгоградской, Кемеровской, Саратовской, Челябинской областей, Алтайского, Красноярского, Ставропольского краев. Отбор также прошли и педагоги Кубани.

К работе в школах края они приступят в новом учебном году. Согласие на заключение трудового договора с общеобразовательной организацией участники должны представить до 10 июля.

Напомним, программой «Земский учитель» предусмотрена единовременная компенсация в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему на работу на село, в поселок либо город с населением до 50 тысяч человек. Педагог должен отработать в школе пять лет.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического оркестра
Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического
Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию
Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию
Саудовская Аравия пустила Urals в Азию
Саудовская Аравия пустила Urals в Азию
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Две тысячи лет назад на мексиканской скале вырезали карту местности
Две тысячи лет назад на мексиканской скале вырезали карту местности
Названы причины разблокировки Telegram
Названы причины разблокировки Telegram

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине

Еще по теме

В Костромской области определены претенденты – победители программы «Земский учитель»
В Вологодской области победителями программы «Земский учитель» стали 13 педагогов
Победителями конкурса «Земский учитель» в Томской области стали 19 человек
В Татарстане по программе «Земский учитель» приняты документы от 53 претендентов