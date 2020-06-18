На Путина подали в суд из-за назначенного на 1 июля голосования

Лидия Мартынова

Гражданин Геннадий Рудяк направил в Верховный суд России иск, ответчиком по которому числится президент России Владимир Путин, а суть претензий касается назначенного на 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, иск уже зарегистрирован, но решения о принятии его к производству пока нет.

Тем временем, депутат Мосгордумы Евгений Ступин в соцсетях сообщил, что вместе с коллегой Олегом Шереметьевым, юристом Сергеем Бочаровым, подал иск в Верховный суд против указа Путина о голосовании.

«Основание иска — голосование в условиях пандемии массово нарушает права и свободы граждан, и противоречит Конституции», — написал Ступин.

В марте 2020 года Верховный суд отказал в иске члену Московской участковой избирательной комиссии № 2566 Александру Артемьеву, который утверждал, что избиркомы не могут заниматься организацией всероссийского голосования.

Напомним, досрочное голосование по поправкам в Конституцию уже началось в отдаленных и труднодоступных местностях. Основное голосование растянется с 25 июня по 1 июля.