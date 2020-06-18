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Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года. О чем предупреждают астрологи?

Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года. О чем предупреждают астрологи?

Обратное движение Меркурия часто становится причиной серьезных неприятностей в жизни, но у астрологов есть советы, которые помогут привлечь счастье и процветание с 18 июня по 12 июля.


Ретроградный Меркурий — понятие, которое стало нарицательным. Сломался телефон, поругались с любимым человеком, влезли в долги — все неприятности мы объясняем проделками ретро-Меркурия. А вот астрологи убеждены: когда Меркурий входит в ретроградную фазу, становится не до шуток. Людям нужно сбавить активность  и постараться не накалять обстановку. Разбираемся, что принесет ретроградация Меркурия в июне и июле 2020 года и почему астрологи рекомендуют быть максимально осторожными.

Влияние ретро-Меркурия с 18 июня по 12 июля

В ретрограде Меркурий повторит свой путь по Знаку Рака. С точки зрения эзотерики, это будет время, когда люди ненадолго возвратятся мыслями в прошлое, замедлятся в делах, обратятся внутрь себя, чтобы переосмыслить полученный опыт и закрепить результаты. Продолжительность ретро-фазы составит 25 дней.

Меркурий отвечает за мышление людей, и сейчас он будет двигаться по Знаку Рака. В этом созвездии планета практически теряет свои качества и впадает в зависимость от внутреннего мира. Это говорит о том, что будут затронуты вопросы личного пространства. Все события, которые произойдут с 18 июня по 12 июля, будут окрашены эмоциональными красками. Очень многое будет зависеть от умения сдерживать страх и не поддаваться паническим атакам.

Путешествие Меркурия в глубины человеческой психики может закончиться раскрытием старых тайн, проблем и комплексов. Очень важно найти в себе силы и посмотреть в лицо страхам, проанализировать проступки прошлого, чтобы вынести новые уроки и начать путь к развитию и новой жизни. Для этого может потребоваться уединение.


Особо опасный период ожидается с 19 по 24 июня, когда влияние ретро-Меркурия будет усилено Солнечным затмением. Это может спровоцировать конфликты, агрессию, необъективность, поспешность выводов, предательство близких, обман.

Рекомендации астрологов в период ретроградного Меркурия

Астрологи советуют сбавить внешнюю активность и активизировать внутреннюю жизнь. Полезно погрузиться в собственные мысли, вспомнить прошлые переживания, проанализировать свои чувства. Более тщательная работа над собой, которая в обычное время отложена, поможет разобраться в себе и, возможно, нащупать новые пути личностного развития.


Ретро-Меркурий дает шанс вернуться к прошлым делам и идеям: в них можно найти что-то важное и полезное, что поможет сдвинуться с мертвой точки. Для того, чтобы воспользоваться эффектом ретроградности, наметьте повторные шаги в делах, которые не получилось закончить с первого раза.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не забывать, что период ретроградации Меркурия — это еще и время кармического бумеранга, когда каждому человеку вернутся плоды его прошлых поступков. Тот, кто упорно работал и шел путем своего предназначения, сохраняя гармонию внутри себя, получит сейчас в несколько раз больше, чем мог ожидать. Тот, кто ленился, дурно относился к окружающим, игнорировал подсказки Вселенной, должен приготовиться к справедливым последствиям. Самое главное — с полным спокойствием относиться к любым неурядицам. Ведь если что-то разрушается, значит, освобождается пространство для чего-то более важного.


В этот период стоит внимательно следить за происходящим, вплоть до прочтения каждой строчки в контракте и проверки кассового чека. Если нужно, перепроверяйте информацию три раза. Ретро-Меркурий любит напустить тумана в дела, особенно относящиеся к денежной сфере.

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По материалам: dailyhoro.ru

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