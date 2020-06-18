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НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе

НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело антикоррупционную экспертизу законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно выводам данный законопроект содержит ряд коррупционных рисков.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Среди коррупционных факторов эксперты НАПК отмечают:

неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии;

вынесение решения на свое усмотрение (дискреция) уполномоченным органом в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию;

установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, что вообще не является предметом регулирования данного законопроекта;

введение новых разрешений без внесения изменений в закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности";

основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

"Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", - отметили в НАПК.
Соответствующие выводы будут направлены в Верховную раду.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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