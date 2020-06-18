НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе

Анастасия Иванова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело антикоррупционную экспертизу законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно выводам данный законопроект содержит ряд коррупционных рисков.Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.Среди коррупционных факторов эксперты НАПК отмечают:неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии;вынесение решения на свое усмотрение (дискреция) уполномоченным органом в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию;установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, что вообще не является предметом регулирования данного законопроекта;введение новых разрешений без внесения изменений в закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности";основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности"."Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", - отметили в НАПК.Соответствующие выводы будут направлены в Верховную раду.