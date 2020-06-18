Навального изо всех сил зовут на Украину — он туда не торопится
Алексею Навальному, против которого возбуждено уголовное дело за клевету, надо срочно эмигрировать на Украину, не дожидаясь суда, заявила украинский политолог Светлана Кушнир. Кушнир оправдывает действия Навального, когда тот назвал «командой продажных холуев» известных людей — включая героя Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Кушнир обратилась к гражданам Украины:
Сведений о том, солидарны ли с мнением Кушнир насчет Навального «Правый сектор», «Азов» и другие украинские запрещенные в России организации, пока нет. Представители украинских неонацистов не делали соответствующих заявлений. Однако в августе 2019 года каратели из неонацистского батальона «Айдар», где ранее служила Надежда Савченко, назвали Навального своим союзником. В октябре 2014 года Навальный обвинил Россию в «аннексии Крыма» и «отправке на Донбасс российских десантников».
По словам Навального, Владимир Путин «пошел на Крым и Донбасс», так как якобы «испугался антикоррупционной революции на Украине» — сиречь Евромайдана. Ранее в российской прессе были публикации видео, где Навальный общается в Москве с бывшим премьером Швеции Карлом Бильдтом, директором программы «Большая Европа» испанкой Кармен Клаудин и другими зарубежными «архитекторами» Евромайдана.
У Навального ранее была масса возможностей уехать из «путинской России» на Украину, чего он однако предпочел не делать. В украинском сегменте Facebook встречаются здравые мнения насчет того, что Навальный скорее предпочтет отсидеть в российской тюрьме, как Михаил Ходорковский, чем променяет свою богатую жизнь в Москве на прозябание на Украине, где после 2014 года царят нищета, коррупция и разгул криминала, а власти не останавливаются перед политическими убийствами.
«Для того, чтобы обосноваться постоянно на Украине, Навальный должен обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставления политического убежища, получения вида на жительство или украинского гражданства. Если он получает гражданство Украины, он отказывается от российского гражданства. Но Навальный в курсе, что стало на Украине с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым и журналистом Павлом Шереметом. Вряд ли он захочет испытывать судьбу», — сказал корреспонденту ИА Newstes на условиях анонимности известный украинский политолог.