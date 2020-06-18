Навального изо всех сил зовут на Украину — он туда не торопится

Алексей Вольцев

Алексею Навальному, против которого возбуждено уголовное дело за клевету, надо срочно эмигрировать на Украину, не дожидаясь суда, заявила украинский политолог Светлана Кушнир. Кушнир оправдывает действия Навального, когда тот назвал «командой продажных холуев» известных людей — включая героя Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Былые заслуги ветерана не извиняют таких поступков как агитация за путинскую Конституцию. Российские власти не гнушаются ничем, юзая в своих интересах представителей разных слоев общества. И когда их в эту агитацию тыкают носом, то начинают просто зверствовать и, не раздумывая, гнобить голоса правды. Навальный всего лишь написал под видео, что «команда продажных холуев выглядит слабовато», — написала Кушнир в своем Facebook.

Кушнир обратилась к гражданам Украины:

«Лидеру российской оппозиции, украинцу по национальности грозит реальная статья Уголовного кодекса! Властям нашей страны стоит задуматься, чтобы предоставить Алексею Навальному политическое убежище Мы всегда ждем Навального в нашей свободной Украине». И добавила: «Уверена, украинские националисты поддерживают Навального в его высказываниях».

Сведений о том, солидарны ли с мнением Кушнир насчет Навального «Правый сектор», «Азов» и другие украинские запрещенные в России организации, пока нет. Представители украинских неонацистов не делали соответствующих заявлений. Однако в августе 2019 года каратели из неонацистского батальона «Айдар», где ранее служила Надежда Савченко, назвали Навального своим союзником. В октябре 2014 года Навальный обвинил Россию в «аннексии Крыма» и «отправке на Донбасс российских десантников».

«Войну с Украиной я ни в коем случае не поддержу. Потому что это крупнейшая европейская страна, большинство населения которой к нам всегда относилось замечательно. Из дружественной страны под боком мы получили крупную враждебную страну, создав ее за полгода», — заявил Навальный в интервью либеральному ресурсу Republic.

По словам Навального, Владимир Путин «пошел на Крым и Донбасс», так как якобы «испугался антикоррупционной революции на Украине» — сиречь Евромайдана. Ранее в российской прессе были публикации видео, где Навальный общается в Москве с бывшим премьером Швеции Карлом Бильдтом, директором программы «Большая Европа» испанкой Кармен Клаудин и другими зарубежными «архитекторами» Евромайдана.

У Навального ранее была масса возможностей уехать из «путинской России» на Украину, чего он однако предпочел не делать. В украинском сегменте Facebook встречаются здравые мнения насчет того, что Навальный скорее предпочтет отсидеть в российской тюрьме, как Михаил Ходорковский, чем променяет свою богатую жизнь в Москве на прозябание на Украине, где после 2014 года царят нищета, коррупция и разгул криминала, а власти не останавливаются перед политическими убийствами.

«Что предпочтительнее для Навального: посидеть под домашним арестом в уютной московской квартире или получить в Киеве пулю в голову, как бывший россиянин Павел Шеремет?» — задает в соцсетях риторический вопрос житель Украины.

«Для того, чтобы обосноваться постоянно на Украине, Навальный должен обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставления политического убежища, получения вида на жительство или украинского гражданства. Если он получает гражданство Украины, он отказывается от российского гражданства. Но Навальный в курсе, что стало на Украине с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым и журналистом Павлом Шереметом. Вряд ли он захочет испытывать судьбу», — сказал корреспонденту ИА Newstes на условиях анонимности известный украинский политолог.