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Назван способ избежать блокировки интернет-банков в России

Назван способ избежать блокировки интернет-банков в РоссииФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Для перехода российских банков на отечественное программное обеспечение необходимо 5-7 лет. Такой срок позволит избежать блокировки интернет-банков, что случится, если менять ПО придется за полгода. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он назвал сам переход выгодным для всех участников рынка, но выбранный властями способ быстрой замены небезопасным и чреватым проблемами для банков и клиентов.

По словам Мариничева, перед внедрением технические решения надо создать и испытать, чтобы убедиться в запасе прочности. Если этот процесс форсировать и действовать по команде, ставить банки в жесткие рамки, то можно столкнуться с проблемами.

Кроме того, напомнил интернет-омбудсмен, неудачные программные решения не позволят банкам работать в интересах клиентов и выдерживать конкуренцию. В настоящее время процесс идет естественным путем, и банки сами постепенно меняют устаревшие разработки на новые, причем по возможности используют именно российские решения.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила обращение премьеру Михаилу Мишустину с просьбой перенести на четыре года вступление в силу требований о переходе на отечественное ПО.

В настоящее время в указе президента и постановлении правительства назван срок 1 января 2021 года, однако в организации назвали требования невыполнимыми. Власти не учитывают возможности масштабных сбоев, возникновения критических угроз в инфраструктуре, а также отсутствия реальных технических российских аналогов с точки зрения функциональности. Существующие решения нередко лишь внешне напоминают зарубежные аналоги, но отстают от них на десятки лет.

Как отмечали в комментарии изданию «Коммерсантъ» сами банкиры, если достучаться до правительства не получится, им придется отказаться от мобильного и интернет-банкинга.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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