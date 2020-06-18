Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова

Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от ЕфремоваМихаил ЕфремовФото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката Александра Мельцева.

Он рассказал, что судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышает трех миллионов рублей. Адвокат подчеркнул, что такую компенсацию назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.

Мельцев считает, что компенсация в размере 100 миллионов рублей, которая озвучивалась ранее, экстраординарна. По его словам, такие суммы фигурируют лишь в делах о хищениях. При этом адвокат пояснил, что о добровольной компенсации стороны договариваются индивидуально.

Ранее адвокат Павел Левшун заявил, что Ефремов должен выплатить семье Захарова 100 миллионов рублей, чтобы смягчить наказание. Защитник артиста Эльман Пашаев сообщил, что актер готов возместить материальный и моральный ущерб, но «он не олигарх, 100 миллионов никому не может дать».

Ефремов вечером 8 июня устроил аварию в центре Москве. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

У Эмбер Херд был секс втроем — с Илоном Маском и Карой Делевинь
У Эмбер Херд был секс втроем — с Илоном Маском и Карой Делевинь
США приготовились ударить по нефти
США приготовились ударить по нефти
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram: «Дуров пошел навстречу»
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram: «Дуров пошел навстречу»
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
В сердце некоторых шимпанзе имеется небольшая кость
В сердце некоторых шимпанзе имеется небольшая кость
Кремль прокомментировал разблокировку Telegram в России
Кремль прокомментировал разблокировку Telegram в России
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
В апреле на ресурсах ФИПИ были размещены методические рекомендации по каждому предмету ЕГЭ
В апреле на ресурсах ФИПИ были размещены методические рекомендации по
В 2020 году пересдач ЕГЭ не будет – Музаев
В 2020 году пересдач ЕГЭ не будет – Музаев
Обучающие материалы проекта «EDU в лето» будут доступны для всех желающих
Обучающие материалы проекта «EDU в лето» будут доступны для всех
Демонстрационный экзамен повышает чувство собственной уверенности как профессионала – Глушко
Демонстрационный экзамен повышает чувство собственной уверенности как
Тверской «Кванториум» дистанционно реализует программу «Детский интеллектуальный клуб»
Тверской «Кванториум» дистанционно реализует программу «Детский

Топ на сегодня

Главы МИД России, Индии и Китая проведут видеоконференцию
Главы МИД России, Индии и Китая проведут видеоконференцию
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Дяде Асада вынесли приговор
Дяде Асада вынесли приговор
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает

Еще по теме

Адвокат Ефремова назвал проблему в переговорах с семьей Захарова
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова
На могиле погибшего в ДТП Захарова заметили венок от Ефремова