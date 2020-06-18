Названы самые коррупционные российские регионы

Вадим Карасев

Игорь Краснов Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Самыми коррупционными российскими регионами стали Мордовия, Чувашия и Камчатка. Такие субъекты России были названы в докладе генпрокурора Игоря Краснова за 2019 год, передает РИА Новости.

На четвертом месте оказалась Архангельская область, пятерку лидеров замкнула Брянская область. Далее идут Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

При этом самый низкий уровень коррупционной преступности зафиксирован в Ингушетии. На втором и третьем местах — Хакасия и Алтайский край. На четвертой позиции оказалась Вологодская область, на пятом — Московская область. Следом идут Мурманская и Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также отмечается, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство.

Ранее Краснов заявил, что в России стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников по сравнению с прошлым годом, а по сумме изъятых активов удалось поставить абсолютный рекорд. Он отметил, что по итогам контроля за расходами чиновников в 2019 году удалось взыскать рекордные 20 миллиардов рублей в пользу государства (против 311 миллионов рублей в 2018). Генпрокурор также отметил, что второй год подряд растет число выявленных коррупционных преступлений.