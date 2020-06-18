Нумерология любви: анализ совместного будущего по имени и дате рождения

Вадим Карасев

При помощи нумерологии вы можете узнать, каким будет совместное будущее с тем или иным человеком. Для этого вам нужно просто знать его имя и дату рождения. Простые расчеты помогут понять, к чему приведут отношения.

Найти истинную любовь — это настоящая удача. Чтобы фортуна не отворачивалась от вас, старайтесь пользоваться талисманами любви, особенно если числа и имена сулят вам некоторые проблемы во взаимоотношениях.

Нумерологический расчет по имени и дате рождения влюбленных

Для примера возьмем два имени и две даты: Владимир, Анна, 28.01.1993, 11.10.1992. В ходе расчетов должно получиться число, расшифровку которого потом можно будет прочитать. Первый шаг — перевод букв имен в цифры. Для этого вам пригодится специальная таблица:





«В» — 3, «Л» — 4, «А» — 1, «Д» — 5, «И» — 1, «М» — 5, «И» — 1, «Р» — 9, «А» — 1, «Н» — 6, «Н» — 6, «А» −1. Теперь просто складываем все цифры, соответствующие буквам вместе, прибавив также цифры, составляющие даты рождения:

3+4+1+5+1+5+1+9+1+6+6+1+2+8+0+1+1+9+9+3+1+1+1+0+1+9+9+2=100. Нам нужно получить число от 1 до 9, поэтому складывать цифры нужно до тех пор, пока результат не будет удовлетворять этому условию: 1+0+0=1. Получаем для заданных имен и дат Единицу.

Расшифровка чисел

Единица. Данное число означает, что два человека невероятно близки, и со временем их близость будет укрепляться. Это значит, что чем дольше эти два человека будут рядом, тем меньше у них риск расставания. Их энергетические поля словно проникают друг в друга и сливаются воедино. Появляется очень мощная связь, разорвать которую непросто.

Двойка. Число 2 означает, что два человека достаточно далеки друг от друга. С течением времени им не удастся стать ближе энергетически. В таком состоянии они могут прожить очень долгое время. К сожалению, узнать истинные намерения и мысли второй половинки в таком союзе не получится.

Тройка. Число 3, полученное при расчетах, означает, что брак или отношения благоприятны. Это настоящие родственные души, которые просто созданы друг для друга. С другой стороны, Тройка говорит о том, что в паре будет много общих проблем, с которыми предстоит справиться. Чтобы обойти стороной проблемы, можно воспользоваться тремя полезными способами.

Четверка. Это число являет собой олицетворение полной гармонии. Такие отношения будут стабильными на протяжении долгих лет. В таком союзе много позитива, но и есть некоторые кармические нотки. В целом всё идеально собрано и сочетается максимально хорошо.

Пятерка. Число 5, полученное при расчетах, говорит о том, что в отношениях один из двух людей стремится к доминированию над вторым. Это очень сложные кармические отношения, в которых может быть много изъянов и проблем. Решив эти проблемы, можно стать счастливыми навсегда, но многие не выдерживают проверок судьбы.

Шестерка. Число 6 говорит о том, что отношения полны романтики и любви. Но они могут быть очень мимолетными. Если пара уже давно находится в таких отношениях, то это значит, что они смогли найти ключ к пониманию внутреннего мира друг друга. Их страсть не испепелила любовь, а обернулась теплом, согревающим сердца.

Семерка. Данное число означает, что отношения между двумя людьми назначены самой судьбой, кармой или Вселенной. Им просто необходимо было начаться, но никто не сможет сказать, когда они закончатся. Факт лишь в том, что они очень нужны для того, чтобы научить этих двух влюбленных чему-то очень важному.

Восьмерка. В такой любви есть взаимопонимание, а также общие цели. Эти люди могут быть или стать отличными партнерами по бизнесу, а не только любовниками. Между ними есть нечто большее, чем просто притяжение. Это дружба, товарищество, умение работать в команде.

Девятка. Число 9 получается при расчетах у тех пар, в которых притяжение то исчезает, то снова появляется. Этим людям нужно лишь чуть больше времени уделять разговорам по душам, быть чуть более искренними друг с другом. В таком случае беды обойдут их стороной и не станут причиной внезапного расставания.