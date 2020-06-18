Общественная палата РФ зарегистрировала более 300 тыс. наблюдателей на голосование по Конституции

Вадим Карасев

Общественная палата (ОП) РФ зарегистрировала более 300 тыс. человек для участия в наблюдении за ходом общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Об этом сообщил руководитель рабочей группы ОП по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев.



"На данный момент у нас уже более 250 тыс. наблюдателей только от гражданского общества. Уже пошли от партий наблюдатели, я могу сказать, что всего на сегодняшний день более 300 тыс. наблюдателей зарегистрировано по всем правилам", - сказала Григорьев на заседании консультативной площадки с представителями научно-экспертного сообщества и наблюдателями в Центризбиркоме России.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что "впервые есть уникальная возможность простому гражданину стать наблюдателем". "Хотя еще 18 партий сейчас дают заявки. Я думаю, что мы около 500 тыс. наблюдателей наберем точно. Профсоюзы разного рода тоже очень активно принимают участие", - подчеркнула Памфилова.

