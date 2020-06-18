Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Общественная палата РФ зарегистрировала более 300 тыс. наблюдателей на голосование по Конституции

Общественная палата РФ зарегистрировала более 300 тыс. наблюдателей на голосование по Конституции

Общественная палата РФ зарегистрировала более 300 тыс. наблюдателей на голосование по Конституции

Общественная палата (ОП) РФ зарегистрировала более 300 тыс. человек для участия в наблюдении за ходом общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Об этом сообщил руководитель рабочей группы ОП по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев.

"На данный момент у нас уже более 250 тыс. наблюдателей только от гражданского общества. Уже пошли от партий наблюдатели, я могу сказать, что всего на сегодняшний день более 300 тыс. наблюдателей зарегистрировано по всем правилам", - сказала Григорьев на заседании консультативной площадки с представителями научно-экспертного сообщества и наблюдателями в Центризбиркоме России.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что "впервые есть уникальная возможность простому гражданину стать наблюдателем". "Хотя еще 18 партий сейчас дают заявки. Я думаю, что мы около 500 тыс. наблюдателей наберем точно. Профсоюзы разного рода тоже очень активно принимают участие", - подчеркнула Памфилова.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Российским абитуриентам разрешили поступать в вузы онлайн
Российским абитуриентам разрешили поступать в вузы онлайн
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Сталин пытался выиграть время для укрепления обороны страны, заявил Путин
Сталин пытался выиграть время для укрепления обороны страны, заявил
Репортеры НТВ вынудили дочь Ефремова закрыться от журналистов
Репортеры НТВ вынудили дочь Ефремова закрыться от журналистов
Европа запустила «печатный станок» из-за кризиса
Европа запустила «печатный станок» из-за кризиса
Урок не впрок. ФАС выяснит причины рекордного роста цен на Аи-95
Урок не впрок. ФАС выяснит причины рекордного роста цен на Аи-95
Путин призвал без спекуляций изучать причины начала Второй мировой войны
Путин призвал без спекуляций изучать причины начала Второй мировой
Раскрыта личность играющего вымышленного депутата Наливкина актера
Раскрыта личность играющего вымышленного депутата Наливкина актера
Общественная палата РФ зарегистрировала более 300 тыс. наблюдателей на голосование по Конституции
Общественная палата РФ зарегистрировала более 300 тыс. наблюдателей
Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию
Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил
Пашиняна привели к власти в Армении «протестантские секты» — мнение
Пашиняна привели к власти в Армении «протестантские секты» — мнение
The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой войне
The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Партии смогут направить наблюдателей на голосование по Конституции
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании
ОП РФ и избиркомы регионов договорились об обучении наблюдателей к выборам президента 2018 года
Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию формируется удаленно