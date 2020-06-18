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Обучающие материалы проекта «EDU в лето» будут доступны для всех желающих

Обучающие материалы проекта «EDU в лето» будут доступны для всех желающих

Видеоуроки по дополнительному образованию будут доступны и после завершения онлайн-проекта «EDU в лето», который проводился для камчатских школьников и студентов.

«Летняя онлайн-смена завершается. Это было совершенно новый уровень организации дополнительного образования для камчатской молодежи. Учреждения, принявшие участие в проекте «EDU в лето», наполнили программу интересными и полезными материалами, за что мы благодарим руководителей и преподавателей организаций дополнительного образования. Большое количество просмотров обучающих и творческих мастер-классов говорит о том, что проект был организован не зря», – сообщили в Министерстве образования Камчатского края.

Онлайн-проект, проходивший на образовательном портале Камчатского края с 8 июня, завершится 19 июня. Обучающие ролики будут доступны для всех желающих. Программа проекта «EDU в лето» включала в себя занятия туристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной и научной направленности.

# Общество
По материалам: edu.ru

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