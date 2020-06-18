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Официально: Лигу чемпионов доиграют в Португалии, Лигу Европы – в Германии

Официально: Лигу чемпионов доиграют в Португалии, Лигу Европы – в Германии
На исполкоме УЕФА определились с форматом завершения еврокубкового сезона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кампанию в ЛЧ доиграют в формате мини-турнира из 8 клубов, который пройдёт в Лиссабоне 12-23 августа. Победитель каждой пары будет определяться в одном матче. Жеребьёвка состоится 10 июля.
Лига Европы также завершится в формате мини-турнира (10-21 августа). Матчи будут проводиться в Германии.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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