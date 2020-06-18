Официально: Лигу чемпионов доиграют в Португалии, Лигу Европы – в Германии

Алексей Вольцев

На исполкоме УЕФА определились с форматом завершения еврокубкового сезона. Об этом сообщает пресс-служба организации.Кампанию в ЛЧ доиграют в формате мини-турнира из 8 клубов, который пройдёт в Лиссабоне 12-23 августа. Победитель каждой пары будет определяться в одном матче. Жеребьёвка состоится 10 июля.Лига Европы также завершится в формате мини-турнира (10-21 августа). Матчи будут проводиться в Германии.