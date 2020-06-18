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Официальное заявление Ассоциации туроператоров о ценах на туры по России

Официальное заявление Ассоциации туроператоров о ценах на туры по России

Ассоциация туроператоров (АТОР) официально разъясняет свою позицию относительно непрекращающихся спекуляций в СМИ о «повышении цен на туры по России».

В последнее время в федеральных и региональных деловых и политических изданиях, а также на лентах информагентств появляются сообщения о якобы имевших место «прогнозах АТОР» о повышении цен на туры (путевки) по России летом 2020 г.

Ассоциация туроператоров официально заявляет, что подобных прогнозов АТОР, ее исполнительная дирекция или аналитические службы не делали. Более того, в Ассоциации полагают, что в данный момент нет оснований для таких оценок ситуации с ценами на туры по России в летнем сезоне 2020 г.

Сразу после появления статей и новостей в СМИ, приписывающих Ассоциации «прогнозы о росте цен на отдых в России», 10 июня 2020 г.на официальнои интернет-портале АТОР был опубликован аналитический материал, в котором было дано обоснованное опровержение подобных новостей.

Эксперты – туроператоры по внутреннему туризму, входящие в АТОР, подчеркивают, что из-за пандемии платежеспособность многих россиян упала. В этих условиях для отелей повышать цены бессмысленно: объектам размещения нужно как можно быстрее нарастить загрузку хотя бы до 50%, создать глубину продаж. И сделать это можно только при доступных ценах.

Как это было всегда, на отдельные даты августа некоторые востребованные объекты размещения точечно могут повысить цены на 5-10%, но о глобальном повышении цен по всем курортам речи идти не может.

Эксперты АТОР обращают внимание и на еще одно важное обстоятельство. По данным на июнь, открылись далеко не все отели в регионах массового туристического спроса. Если они примут решение  открываться в разгар сезона, то они будут вынуждены не повышать, а понижать цены, чтобы быстрее привлечь клиентов. 

В ходе пресс-конференции 17 июня исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе еще раз подчеркнула: «Сейчас реальный спрос на отдых не превышает предложения. Цены на июль и на август сопоставимы с прошлым годом». 

Официальная позиция АТОР состоит в том, что в настоящий момент предпосылок к удорожанию отдыха в России нет. Любая иная позиция, которая приписывается в СМИ Ассоциации туроператоров, является грубым искажением фактов.

АТОР сообщает, что на официальном сайте организации уже со следующей недели будет публиковаться еженедельный мониторинг цен на туры по России.

АТОР еще раз призывает средства массовой информации и информационные агентства пользоваться официальным интернет-порталом Ассоциации для получения реальных оценок ситуации и прогнозов со стороны Ассоциации.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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