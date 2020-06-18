Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире

Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире
РИА Новости. Онлайн-концерт "Bang bang con: the live" южнокорейской группы BTS, собравший около 756 тысяч зрителей в Сети, стал крупнейшим платным шоу в мире, представленном в таком формате, сообщает Rolling Stone.

По информации издания, билеты стоили 35 или 26 долларов (такая стоимость была установлена для членов фан-клуба Army BTS). Это означает, что музыканты заработали только на их продаже от 19 до 26 миллионов долларов.

Конечно, это не рекордная сумма. В полноценном мировом туре они собрали бы больше, но во время карантина — это огромный результат. В Forbes отмечают, что пример BTS показал, что при правильном использовании технологий и маркетинга, можно остаться в большом плюсе даже на виртуальных концертах.


устраивали онлайн-фестиваль Bang Bang Con, в течение двух дней пользователи бесплатно могли посмотреть архивные записи с разных концертов группы.

Прямой эфир собрал в общей сложности более 50 миллионов просмотров. Одновременно трансляцию смотрели более двух миллионов зрителей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире
Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире
Исследование: расходы каждого пятого россиянина не превышают зарплату
Исследование: расходы каждого пятого россиянина не превышают зарплату
Прокуратура заинтересовалась рассказавшей о расизме в России блогершей
Прокуратура заинтересовалась рассказавшей о расизме в России блогершей
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает
СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы
СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы
Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на полгода
Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на
Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареям
Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареям
Попова не исключила возможность начала очных занятий в школах 1 сентября
Попова не исключила возможность начала очных занятий в школах
Стало известно о нежелании Трампа помогать Украине
Стало известно о нежелании Трампа помогать Украине
Проявят волю. Россия ждет поддержки Германии по "Северному потоку-2"
Проявят волю. Россия ждет поддержки Германии по "Северному потоку-2"
Инсайдер о Хайден Панеттьери после расставания с Брайаном Хикерсоном: "Пережив испытание, она думает о будущем"
Инсайдер о Хайден Панеттьери после расставания с Брайаном Хикерсоном:
Следствие признало ветерана Игната Артеменко потерпевшим по делу о клевете
Следствие признало ветерана Игната Артеменко потерпевшим по делу о

Топ на сегодня

Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо

Еще по теме

BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live
Онлайн-концерт "Чиж & Co" посмотрели более пяти миллионов человек
Концерт Rolling Stones в Гаване посетили 1,2 млн зрителей
Ксения Бородина со скандалом запустила новый проект