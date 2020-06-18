Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире

Лидия Мартынова

Онлайн-концерт "Bang bang con: the live" южнокорейской группы BTS, собравший около 756 тысяч зрителей в Сети, стал крупнейшим платным шоу в мире, представленном в таком формате, сообщает Rolling Stone.

По информации издания, билеты стоили 35 или 26 долларов (такая стоимость была установлена для членов фан-клуба Army BTS). Это означает, что музыканты заработали только на их продаже от 19 до 26 миллионов долларов.

Конечно, это не рекордная сумма. В полноценном мировом туре они собрали бы больше, но во время карантина — это огромный результат. В Forbes отмечают, что пример BTS показал, что при правильном использовании технологий и маркетинга, можно остаться в большом плюсе даже на виртуальных концертах.

устраивали онлайн-фестиваль Bang Bang Con, в течение двух дней пользователи бесплатно могли посмотреть архивные записи с разных концертов группы.

Прямой эфир собрал в общей сложности более 50 миллионов просмотров. Одновременно трансляцию смотрели более двух миллионов зрителей.