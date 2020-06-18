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Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой торговли

Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой торговли

На глобальных фондовых рынках смешанный результат, но теперь с превышением отрицательного тренда. Накануне в среду европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно, но в основном с укреплением. В четверг, 18 июня — все наоборот. В секторе роста остались лишь биржи Китая, Индии и Бразилии. У всех остальных по итогам биржевого дня — убытки.

Мировые фондовые рынки соскальзывают вниз. Безопасные гавани растут. Опасения второй волны коронавируса определяют дальнейшее продолжающееся снижение. Инвесторы сокращают риск на фоне сообщений о росте заболевания в Калифорнии и Техасе — двух самых густонаселенных штатах США.

В США началась вторая волна увольнений.

Доходность казначейских облигаций США снизилась, доллар укреплялся, а цена на сырую нефть росла после того, как выяснилось, что запасы бензина и других готовых нефтепродуктов в США недостаточны.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в четверг на бирже в Токио ведущий для региона индекс Nikkei 225 второй день подряд закрылся с убытком, в четверг — минус 0,45%. В минусе пребывала по итогам дня и австралийская биржа — S&P/ASX 200 минус 0,92%. KOSPI на бирже в Сеуле закрылся на минус 0,35%.

В четверг прибыли достигли лишь китайские биржи, кроме Гонконга. В Шанхае — +0,12%, в Шеньчжене — +0,65%. На Тайване — +0,12%.

Открывшиеся дальше по ходу глобального биржевого дня европейские фондовые рынки начали торги со снижения. На открытии общеевропейские индексы FTSE EuroFirst 300 и Stoxx Europe 600 открылись снижением на 0,30% и 0,22%, а индекс еврозоны EuroStoxx50 — на 0,32%.

Через несколько часов фондовая биржа в Нью-Йорке также начала работу, обозначив убытки.

Западноевропейские фондовые биржи целый день пребывали в мрачном настроении и закрылись при умеренном снижении ведущих фондовых индексов.

Лондонский индекс FTSE-100 завершил торги на отметке минус 0,47%, франкфуртский индекс DAX — минус 0,81%, парижский индекс CAC-40 — минус 0,75%. В Милане индекс фондового рынка упал на 0,51%, а в Мадриде — на 1,18%. Среди общеевропейских индексов Stoxx Europe 600 показал минус 0,70%, FTSE Eurofirst 300 — минус 0,74%, а еврозоны EuroStoxx50 — минус 0,53%.

В Европе проигравшим дня стала немецкая платежная компания Wirecard. Аудит обнаружил дефицит на ее счетах в размере $ 2,1 млрд, что соответствует четверти ее баланса. Акции Wirecard упали в цене более, чем на треть.

В 20:30 по Берлину в Нью-Йорке индекс Dow Jones Industrial Average составлял минус 0,36%, индекс S&P 500 — минус 0,11%, в то время как рынок Nasdaq показывал рост +0,11%.

Два основных вида сырой нефти европейская Brent и американская WTI с раннего утра росли в цене.

На 20:30 по Берлину в списке августовских фьючерсов Brent подорожала на 1,99% составив $ 41,49 за баррель, а июльская WTI на 0,81% до $ 38,84.

На Нью-Йоркском товарном рынке в спотовых котировках цена золота за унцию снизилась на 0,20% до $ 1722,67, а цена августовского золота снизилась на 0,30%, до $ 1730,45.

На международном межбанковском валютном рынке евро торговался на уровне $ 1,1218, при этом курс евро снизился относительно доллара на 0,23%.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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