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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 июня

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 июняФото: Мурад Оруджев / РИА НовостиПродолжение: ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 июня превысило 8,35 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 8 349 519 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 187,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 448 958 инфицированных, 4,07 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,16 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (955,4 тысячи человек), Россия (553,3 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (367 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (300,7 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Перу, Италия, Чили и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 117 717 человек. Самая большая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 7843 заболевших. В общей сложности в стране зафиксирован 553 301 случай заражения коронавирусом. Из них 304,3 тысячи выздоровели, 7478 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 15,7 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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