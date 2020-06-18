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Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извиняться

Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извинятьсяКадр: Mtavari TV

Грузинский журналист Георгий Габуния, оскорбивший в июле 2019-го российского президента Владимира Путина, отказался извиняться за свои слова. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Пирвели», передает РИА Новости.

Он объяснил, что за год его позиция в отношении российского лидера не изменилась, и более того, стала хуже.

Ранее в Тбилиси арестовали гражданина России по подозрению в подготовке заказного убийства Габунии. Генеральный директор телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия сослался на свои источники, упомянув украинских коллег, следивших за «чеченской группировкой».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг все обвинения и счел их глупыми. Он добавил, что Россия не забыла слова Габунии. Он призвал скандально известного журналиста встать на колени и попросить прощения. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал обвинения в адрес Кадырова абсурдными.

В июле 2019-го Габуния в эфире осыпал ругательствами российского президента Владимира Путина. Журналист по-русски назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле». В МИД России осудили оскорбления в адрес президента.

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По материалам: lenta.ru

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