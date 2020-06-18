Пашиняна привели к власти в Армении «протестантские секты» — мнение

Лидия Мартынова

Так называемая «бархатная революция» в Армении в 2018 году, в результате которой к власти пришла партия «Мой шаг» и ее лидер Никол Пашинян, проходила при активном участии спонсируемых Западом и Израилем протестантских сект. Об этом в интервью изданию VERELQ заявил 18 июня руководитель общественного движения «Адеквад» Артур Даниелян, находящийся в жесткой оппозиции властям.

«Перечисление фактов подконтрольности правительства Пашиняна западным глобалистским структурам заняло бы несколько глав довольно объёмной книги. Об этом много писалось, не вижу смысла повторяться. Скажу лишь, что сам Пашинян многократно заявлял, что он вышел из мест лишения свободы благодаря усилиям еврочиновников, сам он годами спонсировался из американских фондов, там же кормилась и его команда», — отметил он.

По словам Даниеляна, «процесс переворота, основным героем которого являлся Пашинян, проходил при активном участии протестантских сект, также спонсируемых Западом и Израилем, в частности».

«По занятии поста премьера Пашинян стал активно продвигать приоритетные вопросы повестки глобалистов, начиная с пропаганды гомосексуализма, заканчивая заигрыванием с пантюркистами, как на турецком фронте, так и на азербайджанском, не говоря уже о русофобии на государственном уровне», — считает руководитель движения «Адеквад», который его участники называют Орденом.

«Армения находится под оккупацией и целью оккупационной администрации является „слив“ Арцаха (Нагорного Карабаха — ред.) и вопроса Геноцида, пропаганда гомосексуализма, сексуального просвещения в детсадах и т. п.», — подчеркнул он.

Комментируя текущую внутриполитическую ситуацию в Армении, сложившуюся на фоне попыток осудить Гагика Царукяна — лидера партии «Процветающая Армения», обладающей второй по численности фракцией в парламенте страны, Артур Даниелян заявил, что «Армения сейчас находится в стадии холодной гражданской войны».

«Аморальность и никчёмность властей ведут процесс к горячей стадии, так как именно в этой атмосфере будет легче всего слить и Арцах, и вопрос признания геноцида, да и вывод российской базы из Армении. Мы делаем всё возможное, чтобы всего этого удалось избежать. Хотя бой и не равный, мы уверены: враг будет разбит, а победа будет за нами», — подчеркнул один из лидеров движения «Адеквад».

Артур Даниелян в интервью коснулся также фигуры действующего президента Армении Армена Саркисяна, заметив, что последний вот уже 30 лет служит интересам евроатлантистов.

«Миссия самого Армена Саркисяна состояла сначала в возвращении на политическую арену Армении, после позорного изгнания Вазгеном Саргсяном в далёком 1997-ом, а в последствии в продвижении той повестки, за которую он был изгнан в своё время. Повестка эта проста и неизменна вот уже сто лет, а в глобальном смысле и того дольше. Армен Саркисян и в 97-ом и сейчас призван продвигать т.н. поэтапное решение Арцахского конфликта, по сути, лишающего нас того, за что мы изначально боролись», — сказал он.

В 2012 году, по словам Даниеляна, на заседании Евроатлатической инициативы безопасности, членом которой является и Армен Саркисян было объявлено, что увеличение роли Турции в рамках Минской группы ОБСЕ позволило бы безопасно транспортировать газ по тогда ещё планируемому газопроводу ТАНАП с каспийского месторождения Шах Дениз до Европейских рынков сбыта.

«В этой связи в приоритетах Армена Саркисяна, который вот уже 30 лет служит интересам евроатлантистов, находится и вопрос армяно-турецкого примирения, опять-таки на турецких условиях. Если в случае с Баку это передача армянских земель Азербайджану, и заселение Арцаха азербайджанцами, то в случае с Турцией это „слив“ темы Геноцида армян в Османской империи в угоду отрицателей. По этим двум направлениям работы Армен Саркисян пока что довольно успешен. В рамках переговоров по Арцаху были удалены прежние договорённости, а формулировки возвращены на позиции марта 1992 года, когда Шуши еще был под контролем азербайджанцев. Ну а по линии требований потомков жертв геноцида тему очень грамотно „сливают“ новоназначенный директор Музея геноцида, МИД Армении и западные агенты влияния в Армении во главе со соросовцами из семейки Харатян (Грануш Харатян — ред.)», — резюмировал он.