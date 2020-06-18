Победители конкурса сочинений «Без срока давности» попадут на Парад Победы на Красной площади

Влада Некрасова

Мероприятия, приуроченные к Году памяти и славы, объединили учащихся всех возрастов. Во Всероссийском конкурсе сочинений среди школьников «Без срока давности», приуроченном к проведению в России в 2020 году Года памяти и славы, приняли участие свыше 133 тысяч учащихся из всех регионов страны, а также посольских школ России за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

«Без срока давности» – просветительский проект, ставший частью глобального плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, инициированного Президентом России Владимиром Путиным и направленного на сохранение памяти современников о трагедии Великой Отечественной войны.

Всероссийский конкурс сочинений проводился как на уровне регионов, так и на федеральном уровне, привлекая внимание ребят к таким темам, как сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, отражение событий Великой Отечественной войны в истории своего города или села, в истории семьи участника конкурса, изучение биографий героев боевых действий и работников тыла в годы войны, творчества писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков, музыкальных произведений, книг, документальных и художественных фильмов, созданных в годы Великой Отечественной войны или посвящённых этому событию, деятельности поисковых отрядов и волонтёрских организаций, а также участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

Награждение всех 87 финалистов конкурса «Без срока давности» памятными призами состоится в Москве в ноябре в рамках работы международной научной конференции «Уроки Нюрнберга».

22 июня победители конкурса посетят Музей Победы. Пройдёт торжественная презентация сборника сочинений участников конкурса, подготовленного Центром реализации государственной образовательной политики и информационных технологий, который будет доступен всем посетителям в библиотеке Музея Победы.

Победители конкурса также будут приглашены 24 июня 2020 года на Парад на Красной площади, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Министерство просвещения уделяет особое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию школьников. Министерство ведёт более 20 масштабных проектов, к которым продолжают присоединяться учащиеся, их родители и педагоги из всех регионов страны.

На сайте Минпросвещения создан специальный раздел «Год памяти и славы», в котором собраны все данные о конкурсах и акциях. Также информация обо всех мероприятиях и возможностях участия в них рассылается в территориальные органы управления образованием, чтобы они помогли распространить её в образовательных учреждениях регионов.

Вместе с Министерством обороны Российской Федерации продолжается проект «Дорога памяти», цель которого – создать общедоступную единую базу данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Чтобы дети могли дистанционно присоединиться к проекту, разработана информационная платформа «Школьник помнит», посредством которой можно загружать фотографии и видеофайлы о ветеранах Великой Отечественной войны. Сейчас на сайте проекта «Школьник помнит» уже около 40 тысяч выполненных домашних заданий с фото ветеранов и видеороликами о них.

В рамках всероссийской патриотической акции «Письма Победы» совместно с Музеем Победы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram проводится флешмоб «Фото Победителя». В рамках флешмоба описан не только боевой путь участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и его вклад в Победу, но и вклад участника флешмоба в развитие своей страны.