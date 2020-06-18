Попова не исключила возможность начала очных занятий в школах 1 сентября

Анастасия Иванова

Школы России, с большой долей вероятности, смогут возобновить очные занятия с детьми с начала нового учебного года. Этого не исключила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, рекомендации для образовательных учреждений уже готовы.

«Учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности есть в том, что, да, в начале сентября наши школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала Попова.

Напомним, в середине марта российские школы из-за распространения коронавируса ограничили занятия, а потом и вовсе перешли на «удаленку». В этом режиме и завершили учебный год.