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Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине

Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине

Новый вариант коронавируса, который был обнаружен на рынке в Пекине, не является какой-то исключительной ситуацией. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что на данный момент никаких научных публикаций по поводу новой вспышки в Китае нет.

«Но ситуация, на мой взгляд, не какая-то исключительная. Очевидно, сегодня наши китайские коллеги видят, что это не тот вирус, который был у них изначально, в начале января и в феврале, а другой вирус. Тот же самый вирус, несколько другой его вариант, со следами, так скажем, его присутствия или распространения уже в Европе», — отметила Попова.

Ранее ИА Newstes сообщало, что власти Пекина отменили десятки авиарейсов, закрыли школы и изолировали некоторые районы города, наращивая усилия для сдерживания новой вспышки коронавирусной инфекции Covid-19, усилившей страхи о второй волне эпидемии в стране.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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