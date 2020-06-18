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Посетители барнаульского зоопарка закормили животных до смерти

Посетители барнаульского зоопарка закормили животных до смерти

После самоизоляции в связи с пандемией многие жители Барнаула устремились в городской зоопарк, который открыл свои двери для посетителей 8 июня. Люди, видимо, подумали, что звери натерпелись в карантине, поэтому посчитали долгом поддержать братьев своих меньших чем-нибудь вкусненьким.

Кормили всем, что принесли с собой в сумках и что ели сами, не углубляясь в вопрос, полезны ли эти продукты обитателям. В итоге от отравления пострадал олень, пантера и другие животные. А три белки были закормлены до смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора зоопарка Писарева.

Выложив видео с мертвыми животными в соцсеть, директор отметил, что публиковать такие кадры жестоко, но он хочет донести до людей, что нельзя бросать животным всё, что есть под рукой. Белки отравились и погибли. Он также попросил посетителей вообще не кормить животных – для этого есть специалисты. При этом он заверил жителей, что обитатели зоопарка сыты и ни в чем не нуждаются.

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По материалам: u-f.ru

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