Правила обрезки смородины

Алексей Вольцев

Что нужно для хорошего урожая смородины? Конечно внимание и уход. Но в эти понятия входят не только полив и кормление, но и обрезка. Неправильно проведенная обрезка, не вовремя проведенная обрезка сократят ваш урожай наполовину.

В принципе, можно не обрезать смородину вообще. Первые 3-4 года вас ждет вполне приличный урожай, но вот потом, я годы будут появляться только на кончиках веток, будут мелкие и даже кислые.

Расскажу вам, как правильно обрезать смородину, чтобы и кусту хорошо жилось, и вы всегда с урожаем были.

При обрезке смородины нужно помнить о том, что далеко не все отростки нужно обрезать. Урожай или почки на урожай следующего года закладываются на побегах текущего. Чем больше прирост, тем больше урожая вы соберете.При обрезке учитывайте, что молодые побеги, от которых зависит урожай, лучше всего растут, когда хватает места, то есть в незагущенном кусту. Поэтому все ветви старше 4 х лет вырезаются, и те, которые создают излишнюю загущенность-тоже подлежат удалению.При посадке молодого саженца обрезку проводить обязательно. На побегах оставляем 4-5 почек, все остальное обрезаем. При хорошем уходе прирост за сезон составит 70-80см. На этих побегах в следующем году уже можно будет собирать первый урожай.





Обязательно нужно корректировать молодые побеги. Если их много, а куст не очень сильный, то урожай будет обильным только в первом году. На закладывание почек у куста сил не останется. Поэтому не допускайте слишком много молодых побегов.Регулировать нужно и количество главных ветвей. Если растение молодое и слабое, то допускается 4-5 веток, если среднее, например, 3х-летка, то можно оставить 8-9, ну а если растение сильное и большое, то смело оставляйте от 12 до 15 веток.Когда кусту исполняется 6-7 лет, то обязательно проводится омолаживающая обрезка. Не переживайте, на месте срезанных старых веток, на следующий год вырастет множество молодых.

Смородина очень чувствительна к обрезке. Но при обрезке нужно учитывать какая смородина у вас растет. Черная нуждается в постоянной и сильной корректировке, красная не так сильно разрастается, поэтому и стричь ее приходится меньше. Прежде чем начать обрезку, обязательно изучите информацию именно по этому сорту.