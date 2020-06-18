Проявят волю. Россия ждет поддержки Германии по "Северному потоку-2"
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст, комментируя возможный ответ страны на санкции США против "Северного потока-2", призвал "перестать лепетать" и "кидать ватные шарики", а дать жесткий ответ, предложив ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых санкций против "Северного потока-2".
"Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку проекта со стороны правительства ФРГ. Мы исходим из того, что все его участники смогут в полном объеме выполнить свои контрактные обязательства, а все государства, заинтересованные в новом газопроводе, проявят политическую волю, необходимую для реализации этой стратегически важной для надежного энергообеспечения объединенной Европы инициативы", – приводит РИА Новости слова Захаровой.
Она отметила, что "агрессивное давление", оказываемое со стороны США на европейских партнеров, является беспрецедентным фактом для трансатлантических отношений. Обсуждаемые в конгрессе США санкции призваны нанести прямой удар именно по германской экономике, подчеркнула Захарова.
Она также добавила, что реакция на них – это суверенное решение Берлина и стран Евросоюза.