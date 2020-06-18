Проявят волю. Россия ждет поддержки Германии по "Северному потоку-2"

Анастасия Иванова

Москва рассчитывает на дальнейшую поддержку Германией проекта газопровода "Северный поток-2", несмотря на агрессивное давление со стороны США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст, комментируя возможный ответ страны на санкции США против "Северного потока-2", призвал "перестать лепетать" и "кидать ватные шарики", а дать жесткий ответ, предложив ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых санкций против "Северного потока-2".





"Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку проекта со стороны правительства ФРГ. Мы исходим из того, что все его участники смогут в полном объеме выполнить свои контрактные обязательства, а все государства, заинтересованные в новом газопроводе, проявят политическую волю, необходимую для реализации этой стратегически важной для надежного энергообеспечения объединенной Европы инициативы", – приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она отметила, что "агрессивное давление", оказываемое со стороны США на европейских партнеров, является беспрецедентным фактом для трансатлантических отношений. Обсуждаемые в конгрессе США санкции призваны нанести прямой удар именно по германской экономике, подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что реакция на них – это суверенное решение Берлина и стран Евросоюза.