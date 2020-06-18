Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Проведение концертов на открытых площадках могут разрешить в июле

Проведение концертов на открытых площадках могут разрешить в июле

Проведение концертов на открытых площадках могут разрешить в июле

Министерство культуры России направило в Роспотребнадзор обращение о разрешении проводить концерты на открытом воздухе, первые мероприятия могут состояться уже в июле, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе посещения Московского художественного театра им. А. П. Чехова. Об этом сообщает в четверг ТАСС.

По её словам, «проблема существования в закрытом пространстве — одна из основных с точки зрения распространения вируса».

«Если мы говорим об организации концертной деятельности, сейчас, это то, что мы проработали и предоставили в Роспотребнадзор и ускорить ситуацию. <...> Мы будем прорабатывать начало июля, возможно, это будет середина июля», — сказала Любимова.

Министр сообщила, что организация концертов будет зависеть от эпидемической ситуации в конкретном субъекте. Ведомствами будут определены варианты рассадки на открытом воздухе с соблюдем социальной дистанции. В будущем в документе будут установлены в том числе меры гигиены музыкальных инструментов и реквизита.

Ранее глава Минкультуры рассказала, что правила работы театров в условиях сохранения угрозы распространения COVID-19 будут упрощаться с улучшением эпидемической обстановки.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического оркестра
Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического
Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию
Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию
Саудовская Аравия пустила Urals в Азию
Саудовская Аравия пустила Urals в Азию
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Две тысячи лет назад на мексиканской скале вырезали карту местности
Две тысячи лет назад на мексиканской скале вырезали карту местности
Названы причины разблокировки Telegram
Названы причины разблокировки Telegram

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине

Еще по теме

Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня
В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
Любимова: начало съемок – первый шаг к возобновлению работы кинокомпаний