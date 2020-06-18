Проведение концертов на открытых площадках могут разрешить в июле

Алексей Вольцев

Министерство культуры России направило в Роспотребнадзор обращение о разрешении проводить концерты на открытом воздухе, первые мероприятия могут состояться уже в июле, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе посещения Московского художественного театра им. А. П. Чехова. Об этом сообщает в четверг ТАСС.

По её словам, «проблема существования в закрытом пространстве — одна из основных с точки зрения распространения вируса».

«Если мы говорим об организации концертной деятельности, сейчас, это то, что мы проработали и предоставили в Роспотребнадзор и ускорить ситуацию. <...> Мы будем прорабатывать начало июля, возможно, это будет середина июля», — сказала Любимова.

Министр сообщила, что организация концертов будет зависеть от эпидемической ситуации в конкретном субъекте. Ведомствами будут определены варианты рассадки на открытом воздухе с соблюдем социальной дистанции. В будущем в документе будут установлены в том числе меры гигиены музыкальных инструментов и реквизита.

Ранее глава Минкультуры рассказала, что правила работы театров в условиях сохранения угрозы распространения COVID-19 будут упрощаться с улучшением эпидемической обстановки.