Путин потребовал обязательно доводить до суда дела о картельных сговорах

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным в четверг потребовал обязательно доводить до суда дела о картельных сговорах. Об этом сообщает ТАСС.

«[Надо], чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге», — заявил глава государства.

В ходе встречи Чиханчин заявил, что Росфинмониторинг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2020 году выявили картельные сговоры на сумму 700 миллионов рублей.

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