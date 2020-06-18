Путин призвал без спекуляций изучать причины начала Второй мировой войны
Сегодня, 22:14 Анастасия Иванова
Президент РФ Владимир Путин считает, что всему миру необходимо продолжать изучение причин Второй мировой войны, однако делать это лишь на основании архивных документов и избегать любых идеологических и политических спекуляций.
"Именно поэтому существует необходимость как для нас, так и для всего мира и дальше изучать причины, которые привели к началу Второй мировой войны, и размышлять о тех сложных событиях, трагедиях и победах, а также об ее уроках", - написал Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной в американском издании National Interest.
По материалам: ria.ru