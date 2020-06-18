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Путин призвал без спекуляций изучать причины начала Второй мировой войны

Путин призвал без спекуляций изучать причины начала Второй мировой войны
Президент РФ Владимир Путин считает, что всему миру необходимо продолжать изучение причин Второй мировой войны, однако делать это лишь на основании архивных документов и избегать любых идеологических и политических спекуляций.

"Именно поэтому существует необходимость как для нас, так и для всего мира и дальше изучать причины, которые привели к началу Второй мировой войны, и размышлять о тех сложных событиях, трагедиях и победах, а также об ее уроках", - написал Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной в американском издании National Interest.

# Россия
По материалам: ria.ru

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