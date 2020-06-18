Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Сегодня, 22:56 Влада Некрасова
Под Ржевом Великой Отечественной погибли, были ранены или пропали без вести более 1,15 миллиона солдат Красной армии, сообщил президент РФ Владимир Путин, по его словам, эти цифры, собранные в архивах, озвучиваются впервые.
"Только в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март 1943 года Красная армия потеряла 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без вести. Впервые я называю эти ужасные, трагические и далеко не полные цифры, собранные из архивных источников. Я делаю это, чтобы почтить память подвига известных и безымянных героев, которые по различным причинам незаслуженно и нечестно мало обсуждались или вовсе не упоминались в послевоенные годы", - пишет Путин в статье для американского журнала National Interest. Его слова даются в переводе с английского.
По материалам: ria.ru