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Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом

Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Под Ржевом Великой Отечественной погибли, были ранены или пропали без вести более 1,15 миллиона солдат Красной армии, сообщил президент РФ Владимир Путин, по его словам, эти цифры, собранные в архивах, озвучиваются впервые.

"Только в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март 1943 года Красная армия потеряла 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без вести. Впервые я называю эти ужасные, трагические и далеко не полные цифры, собранные из архивных источников. Я делаю это, чтобы почтить память подвига известных и безымянных героев, которые по различным причинам незаслуженно и нечестно мало обсуждались или вовсе не упоминались в послевоенные годы", - пишет Путин в статье для американского журнала National Interest. Его слова даются в переводе с английского.

# В мире
По материалам: ria.ru

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