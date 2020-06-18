Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Рада не одобрила обновленную программу деятельности Кабмина

Рада не одобрила обновленную программу деятельности Кабмина

Рада не одобрила обновленную программу деятельности Кабмина
Верховная Рада не одобрила доработанную Программу деятельности Кабинета министров Украины. Так, во время голосования документ поддержали 207 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Доработанную Программу деятельности правительства на заседании парламента представил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство 12 июня согласовал доработанную Программу деятельности Кабинета министров. Вечером документ уже зарегистрирован в парламенте.

Предварительный вариант Программы деятельности Кабмин зарегистрировал в парламенте 13 апреля (проект постановления №3330).

Премьер-министр Денис Шмигаль 4 июня, представляя с парламентской трибуны проект постановления "О Программе деятельности Кабинета министров Украины", призвал парламент отправить этот документ на доработку, чтобы внести новый, доработанный вариант. Верховная Рада поддержала эту просьбу.

В соответствии со статьей 227 регламента ВР, решение о предоставлении Кабинету министров возможности доработать Программу деятельности правительства может быть принято Верховной Радой только один раз.

В случае, если Верховной Радой по результатам рассмотрения Программы деятельности Кабинета министров принято решение об одобрении или отправке на доработку Программы деятельности правительства, документ считается одобренным и в течение года этим Кабинетом министров не подается в Верховную Раду.
Программа деятельности Кабинета министров Украины может быть повторно внесена на рассмотрение Верховной Рады не раньше чем через год после дня ее неодобрения.

Кроме того, согласно ст. 87 Конституции, вопрос об ответственности Кабинета министров не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза в течение одной очередной сессии, а также в течение года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров или на протяжении последней сессии ВР.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию
Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию
Саудовская Аравия пустила Urals в Азию
Саудовская Аравия пустила Urals в Азию
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Две тысячи лет назад на мексиканской скале вырезали карту местности
Две тысячи лет назад на мексиканской скале вырезали карту местности
Названы причины разблокировки Telegram
Названы причины разблокировки Telegram
В Омской области до 2024 года создадут 396 мест в частных детских садах
В Омской области до 2024 года создадут 396 мест в частных детских
В Финском заливе впервые со времен Сталина заметили дельфинов
В Финском заливе впервые со времен Сталина заметили дельфинов
Знакомый погибшего в ДТП с Ефремовым водителя заявил о смене потерпевшего
Знакомый погибшего в ДТП с Ефремовым водителя заявил о смене
В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма
В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма
У Эмбер Херд был секс втроем — с Илоном Маском и Карой Делевинь
У Эмбер Херд был секс втроем — с Илоном Маском и Карой Делевинь
США приготовились ударить по нефти
США приготовились ударить по нефти
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram: «Дуров пошел навстречу»
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram: «Дуров пошел навстречу»

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Проявят волю. Россия ждет поддержки Германии по "Северному потоку-2"
Проявят волю. Россия ждет поддержки Германии по "Северному потоку-2"
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине

Еще по теме

Рада отправила программу деятельности правительства на доработку
Верховная Рада одобрила программу деятельности правительства
Верховная Рада одобрила план действий Кабмина
“Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства Гройсмана