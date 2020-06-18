Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Рада рассматривает программу Кабмина и законопроект Зеленского о референдуме: онлайн-трансляция заседания

Рада рассматривает программу Кабмина и законопроект Зеленского о референдуме: онлайн-трансляция заседания

Рада рассматривает программу Кабмина и законопроект Зеленского о референдуме: онлайн-трансляция заседания

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В четверг, 18 июня, народные депутаты рассмотрят президентский законопроект о референдуме, определенный Владимиром Зеленским как безотлагательный.

Первым пунктом повестки дня значится программа правительства, представляемая премьер-министром Денисом Шмыгалем. Далее нардепам предложат заслушать отчет министра финансов Сергея Марченко о выполнении госбюджета за 2019 год.

Вместе с законом о референдуме от Зеленского в повестке дня есть еще несколько подобных законопроектов от представителей разных фракций.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», профильный парламентский Комитет рекомендовал нардепам поддержать законопроект № 3612 президента Украины Владимира Зеленского о народовластии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».


26 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Цветы, стихи и торт со свечами: как Алла Пугачева с детьми поздравили Максима Галкина с днем рождения
Цветы, стихи и торт со свечами: как Алла Пугачева с детьми поздравили
Мясников назвал способ распознать плохого врача
Мясников назвал способ распознать плохого врача
Англичан призвали реже стричь газоны, чтобы сохранить насекомых-опылителей
Англичан призвали реже стричь газоны, чтобы сохранить
Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью воображения»
Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью
Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли
Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли
Названы пять симптомов рака тонкой кишки
Названы пять симптомов рака тонкой кишки
Минпросвещения России и Ворлдскиллс Россия показывают открытые экзамены выпускников колледжей в прямом эфире
Минпросвещения России и Ворлдскиллс Россия показывают открытые
Главы Минпросвещения и Минспорта обсудили развитие спорта в образовательной среде и его роль в системе воспитания
Главы Минпросвещения и Минспорта обсудили развитие спорта в
Более 800 школьников Амурской области получат губернаторскую стипендию
Более 800 школьников Амурской области получат губернаторскую стипендию
Советы Берлину из Лондона: Пора показать силу России и Китаю
Советы Берлину из Лондона: Пора показать силу России и Китаю
Тина Канделаки обвинила в фашизме Собчак, посмеявшуюся над ее лишним весом
Тина Канделаки обвинила в фашизме Собчак, посмеявшуюся над ее лишним
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая

Топ на сегодня

Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием

Еще по теме

Новые министры, "воры в законе" и трудовые мигранты: чем Рада займется 4 июня (онлайн-трансляция)
Закон о референдуме и защита заробитчан: онлайн-трансляция заседания Рады 16 июня
Закон о референдуме вынесен на общественное обсуждение
Рада провалила голосование по назначению Марченко и Степанова министрами