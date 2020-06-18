Рада рассматривает программу Кабмина и законопроект Зеленского о референдуме: онлайн-трансляция заседания
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»
В четверг, 18 июня, народные депутаты рассмотрят президентский законопроект о референдуме, определенный Владимиром Зеленским как безотлагательный.
Первым пунктом повестки дня значится программа правительства, представляемая премьер-министром Денисом Шмыгалем. Далее нардепам предложат заслушать отчет министра финансов Сергея Марченко о выполнении госбюджета за 2019 год.
Вместе с законом о референдуме от Зеленского в повестке дня есть еще несколько подобных законопроектов от представителей разных фракций.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», профильный парламентский Комитет рекомендовал нардепам поддержать законопроект № 3612 президента Украины Владимира Зеленского о народовластии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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