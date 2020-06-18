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Рак побежден? В России испытали вирус для терапии рака

Рак побежден? В России испытали вирус для терапии рака
Вирус для терапии рака на основе вакцины от оспы успешно прошел доклинический испытания и уже готовится к испытанию на людях, сообщил журналистам замдиректора института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) по научной работе Владимир Рихтер.

"Сейчас препарат успешно прошел доклинические испытания (на клеточных моделях и животных – ред.) и надеюсь, что на следующей неделе мы подадим документы в Минздрав РФ для получения разрешения на первую стадию клинических испытаний. Первая стадия – это оценка безопасности препарата на людях, будет проводиться в Санкт-Петербурге", – приводит его слова РИА Новости.

Владимир Рихтер отметил, что первая стадия клинических испытаний может занять полтора года.


сообщило, что раскрыт способ предотвратить распространенный вид рака.
# Россия
По материалам: ria.ru

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